Los policías tumban el acuerdo laboral de Carmena y se borran del Orgullo y grandes eventos

Los policías madrileños dan la espalda al Ayuntamiento. Este viernes se ha celebrado el referéndum entre los 6.200 policías municipales de Madrid para aceptar o rechazar el preacuerdo de mejoras laborales que proponía el equipo de Manuela Carmena. Y el resultado ha sido que los agentes rechazan de plano el convenio propuesto por el Consistorio: el 85% ha votado en contra y sólo el 15% a favor.

A partir de ahora los policías seguirán presionando y anuncian que se niegan a garantizar la seguridad de grandes eventos como el Orgullo LGTBI. No hay apenas agentes apuntados como voluntarios y seguirá sin haber, avanzan.

La mayoría de los agentes han votado en contra del preacuerdo que Ahora Madrid había firmado con los sindicatos mayoritarios. Las dos grandes centrales sindicales (CPPM y CSIT-UP) se habían opuesta al acuerdo y tachado de “traidores” al resto de sindicatos (CC OO, UGT y UPM).

Gran participación

Se ha registrado una gran participación. Más que para las elecciones sindicales, revelan fuentes policiales consultadas por OKDIARIO. Las papeletas del ‘no’ se estaban agotando y se han tenido que imprimir más, lo que ya indicaba cómo iba a ser el resultado.

Se trata de un fuerte varapalo para Javier Barbero, edil de Seguridad, que tras meses de negociación había propuesta unas mejoras del todo insuficientes para los sindicatos. El preacuerdo conllevaba una subida salarial (400 euros más anuales y un complemento de 140 euros al mes por productividad y disponibilidad) y mejoras en los horarios. Los agentes de turno de mañana realizarán 10 días menos al año de servicio en las calles, 16 días menos en el caso de los de tarde y 84 horas al de noche aunque estos últimos sumen tres jornadas más.

Reacción de sindicatos

Antes del cierre de las urnas, desde CC OO explicaban que se ha registrado una participación “que no se esperaban”. De hecho, durante varias horas la cola de agentes a la espera de votar llegaba hasta casi la calle. Destacan que la jornada ha sido “tranquila, con normalidad y sin ningún tipo de alteración relevante”. “Es un referéndum histórico y por lo tanto estamos muy orgullosos”, indicaban.

Por su parte, el portavoz de CSIT-UP en el Cuerpo, José Francisco Horcajo, ha denunciado que en un primer momento no lo permitieron el pase como observadores a los sindicatos contrarios al preacuerdo. Pero finalmente sí ha podido acceder.

En ese sentido, la APMU también ha afeado “graves irregularidades” en la votación porque los sindicatos convocantes “no han permitido interventores ni control de las mesas”. Reconocen que ha habido “varios rifirrafes” entre agentes porque “se ve lo que van a votar y no hay cabinas para garantizar que el voto sea secreto”. También ha criticado que no haya actas de votaciones y que no les permitieran llevar un notario para dar fe de la votación.

Pintadas

Por otro lado, han aparecido pintadas de “traidor y judas” a la UPM y a un asesor. Varias marquesinas han amanecido con carteles en el que llaman “Judas” a los sindicatos convocantes y otros con el lema ‘Luchamos por su seguridad. Carmena, no nos abandones’.

Además, en el estadio Metropolitano y en el de Vistalegre han aparecido pintadas con los rótulos ‘Madrid inseguro, Policía bajo mínimos’ en español e inglés y ‘Policía bajo mínimos abandona y bajo mínimos. Ciudadanos en peligro’ y ‘Convenio digno ya. Policía explotada, Policía Maltratada’, entre otras.