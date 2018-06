El recibimiento al nuevo logo turístico de Madrid en el que el Ayuntamiento invertirá más de 7 millones de euros no ha sido precisamente de entusiasmo. No es legible, no consigue plasmar el concepto del abrazo y se debería haber respetado la ortografía usando la letra mayúscula de Madrid, sostienen varios expertos.

“El diseño sacrifica cierta legibilidad para conseguir este concepto de letras abrazadas, el resultado es, al menos, simpático, original y mantiene su reconocimiento a pesar de cambiar su forma y color…”, reflejan en el blog de diseño Brandemia sobre el logo.

El nuevo logo turístico de @MADRID parece un dolor de estómago. Nunca mejor dicho pic.twitter.com/VlAXgJhEf5 — franciscompastor (@pastormarinf) June 19, 2018

“Parece un dolor de estómago”, afirma Francisco, otro interesado en comunicación turística. Coincide con otros expertos en que el diseño parece que, más que un abrazo al visitante, Madrid se está abrazando a sí mismo.

“Falta de originalidad”

Otros diseñadores indican que es un concepto ya utilizado en otras ciudades, por lo que peca de falta de originalidad. Son cientos los logos que se localizan en Internet representando un abrazo con una mejor ejecución ya que se entienden mejor.

“La idea está bien pero el resultado se puede mejorar mucho. Falta armonía y consistencia y se tarda en ver la palabra Madrid“, indica Jota en Twitter. “Esto no es una imagen corporativa en orden. Letras y colores simples, animaciones de 1º de Primaria, y sobre todo arruinando la actual y maravillosa imagen del Ayuntamiento. Lo siento pero esta vez no habéis acertado en nada”, añade por su parte Carlos Fernández, otro interesado en la materia.

“Confuso, inconsistente e infantil”

“Más feo e infantil es difícil. Espero que la servilleta donde fue diseñado el logo fuese reutilizada y reciclada…”, expresa otra madrileña llamada Laura. Otra idea frecuente es que “no funciona, los bracitos sobran”, como afirma Antonio. “Me parece un poco confuso, pero como idea de los valores que nos gustaría representar es buena”, se muestra Pablo.

Varios tuiteros como Rubén dice que “nos libramos de la simplicidad de la exclamación, para meternos en la abstracción de un autoabrazo… Madrid, la ciudad de la autosatisfacción”. El hecho de que se deje atrás el logo implantado por Alberto Ruiz-Gallardón que destacaba por incorporar exclamaciones es uno de los pocos aspectos que gustan a los expertos que han compartido su opinión.

El precio es otro de los aspectos criticados. El gasto de 30.000 euros tan solo en el diseño ha disgustado a muchos tanto el total de 7 en la promoción, como avanzó OKDIARIO. “Menudo churro, yo por 100 euros le pinto uno mejor”, ironiza José. “¿Y millones es esa chusta? Se lo encargo a mi sobrina de 12 y lo hace mejor”, indica otro tuitero.