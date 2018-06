Carmena dará a los ‘sin papeles’ su Tarjeta de Vecindad para acceder a cursos remunerados

La Tarjeta de Vecindad del Ayuntamiento de Madrid llegará a las personas que viven en Madrid en situación irregular desde en julio. Servirá para avalar el arraigo de los inmigrantes a la ciudad, acceder a cursos remunerados y servicios municipales.

Les aportará una “identidad cierta” a través del empadronamiento. Con ello podrán acceder a todos los servicios municipales, entre los que destaca, las becas remuneradas de formación de la Agencia para el Empleo. Los bancos las aceptarán para poder abrir una cuenta.

Así lo ha confirmado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, en la rueda de prensa que ha compartido con la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Puri Causapié, cuyo grupo llevó la iniciativa de la Tarjeta de Vecindad al Pleno, donde fue apoyada únicamente por socialistas y Ahora Madrid.

Higueras ha explicado que en la ciudad de Barcelona tienen contabilizados “en lista de espera” a 8.000 inmigrantes. No obstante, son datos que no se pueden extrapolar a la capital. En todo caso, confían que no se desborden las peticiones pero en ese escenario, asegura, se pondrán todos los medios para solventar la situación.

Causapié ha incidido en que la tarjeta “no pretende dar servicios ni reconocer situaciones que debe reconocer el Ministerio del Interior”. Subraya que este documento “no quiere generar falsas expectativas” ya que busca que los migrantes “se sientan acogidos” al ofrecérseles los servicios municipales. Causapié también se mostró confiada en que esta tarjeta de vecindad sea “solicitada por muchas personas”, ya que servirá para regularizar su situación.

En rueda de prensa Higueras y Causapié han explicado que no tienen previsto un mecanismo para retirar estas tarjetas a los inmigrantes. Asimismo, consideran que no facilitará la entrada de estas personas en los polémicos CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros). “Esta tarjeta no sustituye a otros trámites oficiales”, han matizado.

Por otra parte, el Ayuntamiento propondrá al Consorcio Regional de Transportes que la Tarjeta de Vecindad sirva para tramitar el abono transporte.

Problema con los bancos

Hasta ahora el principal escollo era que las entidades bancarias no tenían cómo identificar a estas personas en situación irregular, de modo que no podían abrir una cuenta bancaria.

El Ayuntamiento, ha explicado Higueras a Europa Press, se ha reunido con ellos y le han asegurado que aceptarán la Tarjeta de Vecindad, que lleva consigo el trámite legal del empadronamiento y que aporta una “identidad cierta”.

A los cursos de la Agencia para el Empleo que no podrán acceder será a aquellos que exigen un contrato de trabajo dado que “estas personas no pueden acceder a ellos por no tener permiso de trabajo”. Sí a las becas remuneradas de formación.

Críticas de PP y C’s

El edil del PP Orlando Chacón criticó este lunes el anuncio de la alcaldesa sobre la tarjeta. Considera que es una “cortina de humo” para “sumarse a la operación de marketing” del buque Aquarius.

Para Ciudadanos se trata de una “política de pancarta y titulares” ya que detrás de ello “no hay nada”. La portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que existe un gran desconocimiento ya que el Gobierno de municipal no ha explicado su funcionamiento y se “desconoce la utilidad”.