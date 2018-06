Carmena prometió el 0,5% del presupuesto a cooperación pero pasa de 0,27% en 2017 al 0,17% en 2018

El Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid se había comprometido a destinar el 0,5% del presupuesto municipal a gastos en cooperación. Sin embargo, en las cuentas que se van a someter a aprobación en las próximas semanas se reduce del 0,27% de 2017 a un exiguo 0,17%.

El grupo municipal socialista, socios de investidura de Manuela Carmena, denuncia esta cuestión. La portavoz del PSOE en Cibeles, Puri Causapié, ha lamentado esta circunstancia en la comisión de presupuestos del área de Alcaldía y Coordinador General. Se trata del departamento que lidera Luis Cueto, sobrino político de la alcaldesa.

“Reprochamos a Ahora Madrid el incumplimiento presupuestario con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la cooperación internacional, el Gobierno había firmado un compromiso del 0,5% y en 2018 estaremos en un 0,17%“, lamentan desde el PSOE.

“Se han suprimido subvenciones con AIPAZ, PNUD, ONU Mujeres o CEAR”

Causapié indica que “al principio del mandato se firmó con las organizaciones el 0,5%, un objetivo muy ambicioso, pero este año, no es que no lleguemos, sino que se produce una reducción importante con respecto a lo que significa el presupuesto de cooperación sobre el total”. La socialista se pregunta si hay un postura política en Ahora Madrid para no comprometerse con estas entidades.

4 millones menos

Asimismo, señalan que en los presupuestos 2018 observan “una reducción de 4 millones en transferencia a instituciones sin fines de lucro”. Lamentan que se han suprimido subvenciones con ONGs como la Asociación de Investigación para la Paz (AIPAZ), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Por su parte, desde el Gobierno local, Antonio Zurita, director general de Acción Internacional y Ciudadanía reconoce que “sin duda, ha bajado la cantidad a repartir con el año anterior” para ONGs.

Explica que están en contacto con las entidades sin ánimo de lucro precisamente por el “shock que supone el presupuesto de este año”. Zurita añade que “el recorte ha hecho priorizar la convocatoria y la ayuda humanitaria” y subraya que está pendiente la aprobación en Pleno del presupuesto para que se puedan ejecutar las partidas. “Esperemos que sea cuanto antes, para agilizar el trabajo”, afirma.

Es precisamente el PSOE quien tiene que inclinar la balanza para dar luz verde a las cuentas de la ciudad que llegan con 6 meses de retraso. Ante la fuerte división interna entre los ediles del grupo socialista será el líder del partido, el propio Pedro Sánchez, quien decida si se da el ‘ok’ a los presupuestos de Manuela Carmena, informa El País. El presidente del Gobierno y Ferraz dirimirán la cuestión teniendo en cuenta que Podemos ha facilitado su investidura tras la moción de censura a Mariano Rajoy.