C’s quiere ampliar la comisión de investigación del ‘caso Cifuentes’ a la corrupción universitaria

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid sigue con la intención de desarrollar una comisión de investigación sobre el caso Cifuentes, pero quieren ampliar el objeto para tratar el tema de la “corrupción universitaria” en genérico. Además, ya únicamente quieren que se desarrolle después de que la presidenta haya dejado su cargo.

“Ahora sólo hablamos con el Partido Popular de qué persona de su partido va a sustituir a Cristina Cifuentes, no barajamos que la comisión sea ahora, sí que queremos una sobre corrupción universitaria. Veremos si PP y PSOE quieren apoyarla o no“, expresan desde las filas naranjas.

El grupo que lidera Ignacio Aguado contempla todos los escenarios. Quieren “ahorrar” a los madrileños una moción de censura a Cifuentes pero, no obstante, si la dirigente popular se enroca y no deja su puesto apoyarían un cambio de Gobierno. Sería un acuerdo condicionado a varias peticiones y, entre ellas, estará la de desarrollar una comisión sobre corrupción en el ámbito universitario.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mencionado que pretende confeccionar un Gobierno regional liderado por Ángel Gabilondo con socialistas e independientes de reconocida trayectoria. Sin embargo, a preguntas de OKDIARIO, el ex ministro de Educación explicó que no tiene en mente un equipo, ni sus primeras líneas de gobierno.

Gabilondo no tiene en mente su Gobierno

“No estamos en la tesitura de entrar en un juego de condiciones”, expresó sobre las palabras de Aguado sobre que “el que pone las condiciones es el grupo que apoya al candidato, no al revés”. Gabilondo dijo que no se trataría de pactar un nuevo programa electoral con condiciones sino de aplicar los acuerdos votados por PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea en lo que va de legislatura.

“Ya he dicho que no tengo esa pretensión de llegar a ser presidente, estoy una situación que si uno se descuida, sé a dónde puede llegar eso… mi idea es un proyecto de integración máxima dentro de las convicciones del PSOE”, dice. Gabilondo confiesa que “no tiene pensado más”. Tener un equipo y un programa le parecería “una fantasía, esos delirios todavía no los tengo, espero que sea así mientras no sea presidente”, reflexiona.

Ultimátum en forma de comisión

La puesta en marcha de la comisión “para conocer toda la verdad” sobre el ‘caso Cifuentes’ era la condición del ultimátum de 48 horas que planteó Aguado para no pedir la dimisión. El grupo parlamentario del PP no apoyó tal cual el planteamiento de la comisión que puso sobre la mesa Ciudadanos y, en una contraoferta, modificó el texto de Ciudadanos y la lista de comparecientes.

Para los de Albert Rivera fue un intento de “desvirtuar la comisión de investigación con una persecución a los periodistas, profesores… que han colaborado en conocer la verdad”. Es por ello que entonces pidieron la “dimisión formal” y la elección de un nuevo “presidente interino”.

Por su parte, para los ‘populares’ este movimiento de “mentira continua” y calificaron de “folclóricos y mentirosos” a los miembros de Ciudadanos Comunidad de Madrid. “A las 8:33 recibimos la propuesta de C’s, a las 12:01, dentro del plazo, reenviamos el documento con 7 nuevos comparecientes, la petición no era muy grave”, explicó el portavoz Enrique Ossorio. Sin embargo, este ‘no apoyo’ total sirvió a Ciudadanos para dar el paso y pedir la cabeza de Cifuentes.