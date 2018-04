La nº 2 de Carmena asegura que la alcaldesa “no será candidata del PSOE”

Marta Higueras, alcaldesa en funciones, ha indicado en nombre de Manuela Carmena que la actual regidora “no se plantea encabezar una candidatura diferente a la que nos ha traído a esta Alcaldía”.

Ha confirmado los encuentros entre la regidora y José Manuel Franco, líder del PSOE-M, que OKDIARIO desveló en diciembre, pero dice que no hubo una “oferta formal” de encabezar una lista electoral.

“No ha habido ningún ofrecimiento formal y, por ello, no ha tenido ocasión ni de aceptarlo ni de rechazarlo“, ha añadido la concejal delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, ahora alcaldesa accidental ya que Carmena está de viaje oficial en Costa Rica, como avanzó OKDIARIO.

“No hubo un ofrecimiento desde el PSOE, como ellos también han confirmado, creo que fue un comentario durante un café”, ha indicado Higueras. “Carmena no se lo ha tomado en serio porque no tiene ningún cariz serio, cualquiera le puede decir ‘qué buena candidata serías para mi partido’ en el marco de esa admiración que se puede tener por la alcaldesa de Madrid”, añade.

Higueras ha reiterado tajante que “desde luego que no encabezará una lista del PSOE”. “Es como un halago pero Carmena no responde a estas cosas”, ha manifestado.

“La puerta está abierta a repetir”

Acerca de si la exjueza se presentará o no en 2019, Higueras ha recordado que la regidora ya ha dicho que “lo está pensando”. “Lo hablaremos más adelante, Carmena ha dicho que no es el momento de abrir esta historia, yo ya dije que la puerta estaba abierta, no está cerrada y en ese sentido lo vuelto a decir”, ha relatado la número dos de Carmena.

El Ayuntamiento no le molesta la “filtración” pero sí que considera que se está tratando de desviar el foco de atención de “los problemas de la sociedad” mencionando el caso del máster de Cristina Cifuentes. “Me parece bastante absurdo desviar la atención de los problemas que verdaderamente tenemos en la sociedad”. Higueras añade que “no tienen ni idea” de dónde parte la filtración pero no lo consideran “algo serio”.