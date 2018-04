Cisma en Podemos: Errejón ningunea a Ruiz-Huerta y la ‘anticapi’ está lista para rivalizar en primarias

El precandidato de Podemos para la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, no habla con Lorena Ruiz-Huerta, líder del sector anticapitalista (Podemos en Movimiento).

A pesar de la consigna de las bases en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre 2 pidiendo unidad interna, Errejón no está manteniendo contactos con la cabeza visible de los anticapitalistas sobre cómo integrar a este sector en su candidatura de primarias.

Ruiz-Huerta así lo confirmaba este martes a preguntas de OKDIARIO en la Asamblea de Madrid: “No, no he hablado con el señor Errejón”. Asimismo, señala que este miércoles habrá una asamblea de ‘Madrid en Movimiento’, “que se engloba a más gente que el sector anticapitalista, en la que se tomará la decisión” de concurrir o no a ese proceso de primarias.

La actual portavoz de Podemos en la Asamblea está a lo que decida esa asamblea. Ella está dispuesta a encabezar esa candidatura, a pesar de que no contaría con el apoyo del aparato del partido de Pablo Iglesias. La posibilidad de que se integren los ‘anticapitalistas’ con los ‘errejonistas’ parece ahora ya lejana debido a que no hay contactos al más alto nivel de cada sector.

A pesar de que Ruiz-Huerta reconoce que no hay diálogo entre ella y Errejón, este último ha dicho este martes: “Voy a trabajar hasta el final para encabezar una candidatura con Lorena Ruiz-Huerta y con Ramón Espinar detrás que pueda ganar la Comunidad de Madrid”.

Errejón trabaja en los “últimos flecos”

Errejón ha indicado que todavía mantiene en el aire la posibilidad de concurrir a las primarias para las elecciones de 2019. Aumentando el pulso con Pablo Iglesias, sostiene que quedan algunos “flecos” por cerrar para garantizar que podrá elaborar una “candidatura ganadora”. Sin embargo, se ha mostrado confiando en llegar a un acuerdo antes del viernes, cuando se cierra el plazo para registrar candidaturas. “Hasta el final voy a seguir trabajando”, ha declarado en los pasillos del Congreso.

Iglesias ya le respondió con una reprimenda a su posición: “Ni media tontería, las bases del partido no van a permitir que nadie siguiera mareando la perdiz”. Finalmente, el Consejo Ciudadano Autonómico, en el que Espinar tienen mayoría absoluta, aprobó el domingo un reglamento que establece el sistema de primarias que pedía Errejón, y garantiza su liderazgo a la diseñar y dirigir la campaña electoral.

“Un acuerdo global sin imposiciones”

Los ‘errejonistas’ siguen sin ver cumplidos todos sus requisitos. Quieren “un acuerdo global en el que la lógica de trabajo sea de acuerdo y no de imposición”. Desde la dirección del partido morado aseguran que la negociación ya se cerró el domingo, al aprobar un reglamento del gusto del posible candidato. Sostienen que, por lo tanto, no hay nada más que acordar ni condiciones que garantizar. Todas las que se podían conceder, aseguran, ya se han garantizado.

De hecho, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, negó este lunes la posibilidad de ceder al equipo de Errejón la representación legal del partido ante la Junta Electoral, como pedían los ‘errejonistas’, para tener la última palabra a la hora de decir marca o formato de las candidaturas para 2019, tanto la autonómica como las municipales. Ceder esta facultad significaba, según el dirigente, incumplir con el mandato de las bases, depositado en el Consejo Ciudadano madrileño que eligieron.

Errejón ha insistido este martes en que siguen negociando. No ha querido entrar en detalles, para no torpedear dichas negociaciones. “Estamos muy cerca de estar a la altura, de hacer las cosas bien. Como lo que nos jugamos es muy serio, quiero ser extraordinariamente responsable, y eso significa que las posibilidades de llegar a un acuerdo, los flecos que nos faltan para acabar de llegar a un acuerdo, no tienen que ser comentados permanentemente en los medios”, ha opinado.