El PSOE ordena cerrar filas en torno al ‘falseador matemático’ Franco porque es íntimo de Pedro Sánchez

El PSOE ha ordenado cerrar filas en torno a José Manuel Franco, el líder del Partido Socialista en Madrid, que ha falseado su supuesta licenciatura en Matemáticas. Y lo ha hecho porque es íntimo del secretario general del secretario general de Ferraz, Pedro Sánchez.

No dimitirá y no se le pondrá en cuestión pese a haber admitido la noticia adelantada por OKDIARIO: que estuvo falseando su currículum con una licenciatura falseen Matemáticas a lo largo de ocho años.

Fuentes internas del PSM han destacado que “no va a dimitir ni se le van a exigir responsabilidades”. No lo va a mover nadie, por el momento, porque “es un cargo de apoyo directo de Pedro Sánchez. Él lo respaldó. Él lo impulsó. Y él lo mantiene”, añade esa misma fuente.

La historia es especialmente delicada. Para todos, excepto para Sánchez, por lo visto. Y es que Franco es personalmente el que está defendiendo la moción de censura contra Cristina Cifuentes por haber inventado, según sus acusaciones, un máster. Y resulta que él se ha inventado una licenciatura.

Y es que el nº1 del PSOE madrileño falseó su currículum y se inventó una licenciatura en Matemáticas. Él es el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y secretario del partido.

Y él, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO en los archivos internos de la Asamblea de Madrid, afirmó ser “licenciado en CC Matemáticas” en su declaración presentada en el conocido como Quién es Quién de la Cámara autonómica. Lo hizo en la ficha correspondiente a la IV Legislatura -1995-1999- y lo volvió a hacer en la de la V Legislatura -1999-2003-, remarcando su supuesta titulación universitaria.

Y es que era supuesta y falsa. OKDIARIO ha confirmado que ese título ni existe ni ha existido nunca porque José Manuel Franco nunca ha obtenido la licenciatura en Matemáticas.

Es más, él mismo retiró la falsa titulación a partir de 2003, momento en el que pasó a anotar únicamente que había sido profesor de Matemáticas durante cinco años.

Y no es hasta la IX legislatura en la que aparece por fin en su ficha una titulación real: la licenciatura en Derecho que sí ostenta y que obtuvo mucho después de aquellos años en los que afirmaba ser licenciado en Ciencias Matemáticas.

Este diario se puso en contacto con el diputado socialista y número uno del PSM y José Manuel Franco ha reconocido que “nunca fui licenciado en Matemáticas. Hice tres años de Matemáticas y estuve cinco años como profesor”.

Según Franco “yo no puse la licenciatura. Me la añadieron después. Yo sólo puse lo de que era profesor”. Pero lo cierto es que no sólo apareció una vez en su ficha, sino que la misma inscripción se repitió en la siguiente legislatura hasta sumar un periodo total como electo de ocho años haciendo figurar una titulación oficial que nunca tuvo.