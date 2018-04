La portavoz de Podemos defiende a Franco: “Ha dado profusas explicaciones, cosa que le honra”

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha señalado que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ya ha dado “profusas” explicaciones sobre su no licenciatura en Matemáticas -en relación con la exclusiva de OKDIARIO-, “cosa que le honra, a diferencia de lo que hizo Cifuentes, que estuvo escondida muchísimos días”.

“Franco lo primero que ha hecho es comparecer ante todos ustedes y ahora lo que es importante es no desviar el foco de atención de lo que es verdaderamente importante, que es lo que ha hecho Cifuentes”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que hay “intereses de ir sacando cosas de muchas personas y cargos públicos” y ha pedido que José Manuel Franco de explicaciones.

“Pediría no hay que confundir unas cuestiones con otras. Cada uno tiene que dar explicaciones de su pasado, de sus currículos pero lo que tenemos encima de la mesa es un presunto delito de Cifuentes, que no tiene nada que ver si sabes inglés o no. Eso es grave si mientes, pero no como cometer un delito. Vamos a ver cómo acaba todo eso y el PSOE y Franco también tienen que ver con esa exageración de su currículum”, ha concluido.