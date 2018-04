Los rectores no aclaran si Cifuentes hizo o no el máster, pero critican a los que la defienden

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha calificado este miércoles de “muy desafortunada” la polémica del máster de Cristina Cifuentes.



“Comparezco ante la situación provocada por las graves irregularidades relacionadas con el título de Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha comenzado indicando el representante de los rectores junto a los dos observadores externos designados para analizar la investigación de la URJC.

Los rectores no pueden afirmar todavía que Cifuentes haya obtenido el título ilegalmente ya que hay que esperar que la Justicia actúe. No obstante, señalan que “el procedimiento de investigación reservada que ha llevado a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sido correcto“.

Los dos observadores externos de las universidades de Burgos y Murcia han presentado un informe que la CRUE ha “asumido”. “Los hechos están en ya manos de la Justicia. Una vez se dicte sentencia, estamos seguros de que el Rectorado de la URJC actuará en consecuencia, ejecutándola y aplicándola en todos sus extremos con la máxima contundencia”. La CRUE ha querido manifestar todo su apoyo al rector de la URJC para que llegue hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la Justicia.

“Es motivo de dimisión”

Roberto Fernández ha dicho que “los políticos no son una raza distinta” y, en general, “si no están en garantía de demostrar sus títulos es motivo de dimisión”. No obstante, ha señalado que los años de 2007 a 2010 aproximadamente, cuando cursaron sus másters Cristina Cifuentes y Pablo Casado, fueron “complicados” ya que eran tiempos de adaptar los títulos al marco europeo y cada universidad lo hizo como pudo.

“Puede ocurrir que alguien hiciera un máster que antes era un curso de doctorado y desde hoy, desde la visión actual, nos sorprende. Hoy no se podría aceptar, pero antes era normal”, ha señalado uno de los observadores.

Crítica a los políticos

Por otra parte, los rectores han cargado contra la defensa de los políticos a Cifuentes. “Nos parece inaceptable que algunos políticos, para a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda sobre el funcionamiento de la universidad española”.

Tachan de “actitud impropia” que políticos realicen esta “actitud de mayúscula irresponsabilidad y frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático”. No ha querido señalar a ningún político “porque han sido varios”.