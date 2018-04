C’s le da al PP hasta el 30 de abril para echar a Cifuentes: “Si no, apoyaremos la moción de censura”

Ciudadanos da al PP hasta fin de abril para echar a Cristina Cifuentes. Los hombres de Albert Rivera tienen claro que no quieren romper el acuerdo de Gobierno de Madrid con el PP, pero igualmente tienen presente que no aceptarán de ninguna manera la permanencia en el cargo de Cifuentes. Y si el PP no acepta la negociación, entonces los naranjas no descartan “apoyar la moción de censura” del PSOE.

Ciudadanos no quiere que el escándalo del máster acabe alterando el sesgo ideológico ni de partido de la comunidad madrileña. No quieren un cambio del Ejecutivo autonómico que entregue el poder a la izquierda. Pero sí han cerrado filas en torno a una exigencia: Cifuentes debe dar explicaciones convincentes de lo ocurrido en la Universidad con su máster y debe hacerlo desde fuera del Gobierno de la Comunidad, a más tardar, en el cierre del mes de abril.

Se trata de un nuevo plan Murcia –tal y como adelantó OKDIARIO–: lo mismo que ocurrió en esa comunidad autónoma cuando el presidente regional Pedro Antonio Sánchez (PP) cayó imputado. Traducido: que al igual que aquel presidente abandonó el cargo y dio paso a otra persona de su mismo partido, que lo haga ahora Cifuentes.

La posición es firme. Tanto, que, aunque no tengan intención de cambiar el rumbo político de la comunidad, están dispuestos a pactar con el PSOE para sacar del Gobierno a Cifuentes.

El partido de Rivera no pretende realmente sumarse a la moción de censura impulsada por la izquierda. Pero si el PP no acepta su condición, está dispuesto a expulsar a Cifuentes pactando con los socialistas.

Fuentes de Ciudadanos consultadas por OKDIARIO recuerdan que la Fiscalía de Móstoles ha abierto ya diligencias de investigación penal en este caso ante las irregularidades detectadas en el título de la presidenta. Y la propia Universidad se ha sumado a la judicialización llevando el asunto ante la Ministerio Público.

Ante esa tesitura, la propia dirección nacional del PP asegura oficialmente que mantiene su apoyo a Cifuentes y que se remite a las decisiones que vaya adoptando la Justicia. Es más, en la última convención han sido notables las muestras externas de apoyo a la presidenta. Pero lo cierto es que, pese a esa versión oficial, la extraoficial acepta que puede haber llegado el momento de empezar a diseñar la sustitución de la figura de Cifuentes.

Por todo ello, desde el PP saben que, al igual que en Murcia, tendrán que acabar entrando en negociación con Ciudadanos para salvar el Gobierno de la Comunidad de Madrid aunque eso suponga la salida de Cifuentes.

Cristina Cifuentes, pese a este mensaje, no tiene previsto ponerlo fácil. Ella insiste en que no dimitirá. Una escena muy parecida a la vivida en Murcia y que acabó con la salida de Sánchez y el pacto de un nuevo presidente Popular al frente del Gobierno regional.