Carmena deja pasar la oferta de instalar el Museo del Deporte en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid está dejando escapar la posibilidad de alojar el ‘Museo del Deporte’ en la capital de España. Tras viajar por varias ciudades españolas, los promotores buscan un lugar fijo en la ciudad.

El Consistorio de Manuela Carmena lleva semanas sin dar respuesta a los promotores del proyecto que buscan un emplazamiento permanente para las piezas. Durante los últimos meses la colección ha estado recorriendo el país pero, ahora, la Administración local no les está dando facilidades precisamente para encontrar una sede fija.

Tal como explican fuentes conocedoras del proyecto a preguntas de OKDIARIO, se ha estado hablando con varios departamentos municipales sin encontrar mucho interés. Lamentan dificultades para encontrar un interlocutor válido.

Hace un mes, finalmente, se produjo una reunión con el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, que ha tenido más interés que la concejal de Cultura y Deporte Celia Mayer, ahora cesada. Sin embargo, Cueto y su equipo no han logrado avances desde que se sentaron a hablar hace semanas.

Los promotores de la iniciativa subrayan que se trata de un proyecto apolítico y no tienen más interés que el que salga adelante el museo. Las necesidades de espacio para que este proyecto vea la luz no son muy difíciles de conseguir. Sin embargo, el Ayuntamiento no quiere comprometer una nueva inversión para sacar adelante este asunto.

Hasta el 22 de abril la exposición está en Toledo, en el Centro Cultural San Marcos. Posteriormente, del 27 de abril al 17 de junio estará en Asturias. Ya ha pasado por Sevilla, Granada, Valladolid, Pamplona, Guadalajara, Segovia, León y Badajoz.

Trofeos, camiseta o estatuas

El museo estaría compuesto por ocho áreas, con una superficie alrededor de 1.000 metros cuadrados. De una forma muy ilustrativa se explicarían los principales hitos deportivos del siglo.

Habría materiales fotográficos y audiovisuales de los momentos más espectaculares de la historia del deporte patrio, estatuas de resina de los grandes atletas, réplicas de trofeos mundiales obtenidos por españoles y camisetas originales o réplicas y autografiadas por sus dueños. En total, más de 450 objetos.

Algunos de los deportistas españoles a los que se rinde homenaje son Seve Ballesteros, Miguel Induráin, Fermín Cacho, Arantxa Sánchez Vicario, los Gasol, Rafa Nadal o Alberto Contador. Muchos de ellos han mostrado públicamente su apoyo al proyecto del Museo del Deporte.