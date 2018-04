Maíllo dice que el PP no tiene datos para “desconfiar” de Cifuentes y habrá que esperar al procedimiento judicial

Fernando Martínez-Maíllo ha afirmado este lunes que el Partido Popular tiene que ser “justo” con Cristina Cifuentes, ya que, según ha dicho, “no tienen motivo para desconfiar de su versión” sobre el máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El coordinador general del PP ha asegurado que habrá que esperar “al procedimiento judicial” y a las “conclusiones” de la investigación que ha encargado el centro universitario a dos observadores externos.

“Lo que no vamos a hacer en el PP es ser injustos con nadie. Habrá que ser justos, habrá que esperar al procedimiento judicial y esperar a las conclusiones. Mientras tanto, desde luego no tenemos datos absolutamente concluyentes para decidir que lo que está diciendo Cristina no se corresponde con la realidad. La propia universidad ni siquiera lo sabe”, ha enfatizado.

Al ser preguntado expresamente si cree a Cifuentes, Maillo ha dicho que estos días le han formulado esta pregunta “muchas veces” y ha indicado que el partido la apoya, sin que tenga “motivos para desconfiar de la versión” que ella misma ha ofrecido públicamente. “Creo que la trayectoria de Cristina durante todos estos años la avala. A partir de ahí, nuestro objetivo es conocer absolutamente toda la verdad”, ha recalcado.

Además, ha asegurado que “no es la primera vez que hay currículums que no se corresponden con la realidad” y ha citado casos en el PSOE como el de Celestino Corbacho, Trinidad Jiménez, Leyre Pajín o Elena Valenciano, o el caso de la “beca black” del dirigente de Podemos Iñigo Errejón. Según ha destacado, hubo problemas en esos CV, se “rectificaron”, eran cargos que “tenían trayectoria” y “ninguno de ellos dimitió”.

Se tendrá que investigar también dónde esta el TFM

Maillo ha hecho hincapié en que la Universidad Rey Juan Carlos ha dado versiones diferentes sobre el máster de Cristina Cifuentes y, por lo tanto, se “tendrá que investigar todo lo que sucedido hasta el final, incluido también el tema de donde está el trabajo” de fin de máster. Según ha insistido, la propia universidad aún no ha sacado una conclusión.

Tras admitir que el “ruido” en torno al máster de Cifuentes ha “nublado” algunos de los debates de la convención nacional del PP de Sevilla, el dirigente ‘popular’ ha señalado que su formación está “interesado en saber toda la verdad”. “Nosotros queremos máxima claridad y máxima transparencia”, ha enfatizado.

En cuanto a la comisión de investigación que ha planteado Ciudadanos, Maillo ha recordado que el PP madrileño ya ha anunciado su disposición a apoyarla si se ajusta al reglamento y ha añadido que ahora hay que ver “los detalles”. Eso sí, ha subrayado que anoche Cs aún no había remitido al PP el documento que recoge esa investigación parlamentaria sobre el máster.

Por eso, ha dicho que esos “ultimátums” que da Ciudadanos para que el PP responda a las 12 horas de este lunes no cree que se puedan cumplir cuando ni siquiera les han remitido ese documento. “En cualquier caso tenemos a veces la sensación de que Cs quiere la comisión de investigación pero en función de las circunstancias está buscando algunas excusas para que ni siquiera salga adelante la misma”, ha apostillado.

“¿Cómo es posible que acceda el filtrador a los registros?”

El ‘número tres’ del PP ha recriminado a Ciudadanos que pretenda que el PP acepte “todo” lo que pida ese partido en la comisión de investigación y ha añadido que su formación también debería poder permitir comparecencias. “Supongo que en esas comparecencias vendrá el filtrador, el profesor del PSOE que lo filtró”, ha apostillado, para añadir que “nadie ha desmentido” ese hecho y por lo tanto hay que “valorarlo” y “tenerlo en cuenta” porque añade “más confusión” a este asunto.

En este punto, ha dicho que la universidad debería estar “preocupada” por esa información del profesor. “¿Cómo es posible que un profesor acceda a los registros informáticos que son privados de la universidad?”, se ha preguntado, para añadir que es un dato “muy revelador” y la universidad “también tiene que investigar” este aspecto.

Después de Ferraz haya enmarcado las últimas informaciones del profesor en el manual de la “derecha” seguido también en otras ocasiones hablando de trama contra el PP cuando lo relevante es quién está ocultando la mentira, Maillo ha reiterado que también es “relevante” que se conozca por qué ese profesor ha actuado así porque “está en juego la propia credibilidad de la propia universidad”, que “ha dado varias versiones diferentes”. En su opinión, es “demasiado grave todo” y debe aclararse.

La segunda moción de censura contra Cifuentes

Ante la moción de censura que ha registrado el PSOE madrileño y apoya Podemos, Maillo ha advertido al partido de Albert Rivera que tendrá que “decidir” si está al lado de los socialistas o Podemos o está con el Partido Popular y “quiere saber la verdad y máxima transparencia”. “Y eso es ajeno a los ultimátums y las condiciones de máximos. Una comisión de investigación lo que hay que hacer es hablarla, negociarla, al margen de horarios concretos o de ultimátums concretos”, ha señalado.

El coordinador general del PP ha indicado que si Ciudadanos respaldara la moción de censura estaría al lado de Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias está “apoyando al señor Lula” –el expresidente de Brasil ha sido condenado por corrupción y se entregó a a la policía este fin de semana–. Además, ha dicho que promover una moción de censura a un año de las autonómicas es “rizar el rizo” y Cs verá si quiere lanzarse a “esa aventura”.