“Las falsedades no solo se oponen a la verdad, sino que se contradicen entre sí”, ha asegurado el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, en la comparencia de Cristina Cifuentes por el caso de su máster.

“Así no se puede ser presidenta. Asuma su responsabilidad con todas las consecuencias, no es un hecho menor, sino un síntoma de una forma de ejercer el poder como un privilegio”, ha añadido.

Gabilondo ha acusado a Cifuentes de no esclarecer los hechos: “Se demanda una explicación verosímil. Seguimos sin una explicación razonable. No solo está en juego la honradez, sino el prestigio de instituciones públicas. La Universidad pública”.

“Sus compañeros de clase no recuerdan haberla visto nunca, a pesar de tratarse de un programa de 600 horas. La composición del tribunal era ilegal, porque las profesoras no debían ser de la misma universidad. El trabajo fin de máster no aparece”, ha añadido.

“Sí se pueden modificar las actas, pero es algo inusual en clases tan pequeñas. Y es increíble que el mismo error administrativo se produzca en la misma persona”, ha asegurado el portavoz socialista.

En su opinión, “no es cuestión de un error de transcripción, las universidades controlan mucho esto para evitar irregularidades”. “Según el sistema informático, las asignaturas se modificaron casi tres años después”, ha añadido.

Gabilondo ha recordado que “la normativa de la Universidad indica que el trabajo fin de máster se realizará en presencia pública, y presencial, tras haber superado las asignaturas”.

“Su intervención no ha despejado las dudas razonables sobre este asunto. La confianza se ve seriamente afectada. Y necesitamos esa confianza. Han ido cambiando la versión. El resultado es que cada vez la cosa se oscurece más, se enrarece”, ha concluido Gabilondo.