Cifuentes se declara víctima de una “operación política” para desestabilizar al gobierno de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comparecido este miércoles ante el pleno de la Asamblea para defender su inocencia en el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes ha asegurado que “mi título y mis calificaciones no han sido falseadas ni falsificadas” y se ha declarado víctima de una operación política para desestabilizar al gobierno madrileño.

La presidenta ha reiterado su versión de los hechos: que hubo un error administrativo que afectó a otros muchos alumnos y que la universidad ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Cifuentes ha dicho que el pleno de este miércoles es “irregular” y “antirreglamentario” y que está compareciendo para defender su “honor político, personal y profesional” respecto a las informaciones del máster.

“Acudo a esta Cámara con firme voluntad de ofrecer todo tipo de explicaciones y defender mi honor no sólo político, sino personal y profesional”, ha dicho al inicio de su comparecencia.

En su intervención Cifuentes ha subrayado: “Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización”.

Querella contra eldiario.es

La presidenta madrileña ha anunciado que ya ha interpuesto la querella criminal contra los periodistas que han informado sobre su máster por “difundir una versión que nada tiene que ver con la realidad”.

“Han utilizado para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la ley de protección de datos”, ha dicho en referencia a los dos periodistas de eldiario.es.

Además, Cifuentes ha informado de que de forma simultánea ha solicitado “un acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor”.