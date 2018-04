Las pellas de Espinar: se salta 2 de cada 3 sesiones de la comisión de investigación de la Asamblea

El diputado regional y senador de Podemos, Ramón Espinar, pasa de acudir a las sesiones de la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid donde es portavoz adjunto de su partido.

Según datos recabados por OKDIARIO, de 42 sesiones únicamente ha asistido a 14. Es decir, ha hecho acto de presencia tan solo en el 33% de las mismas. Empezó acudiendo a muchas sesiones, pero últimamente “le ha entrado pereza el madrugar los viernes”, comentan fuentes parlamentarias.

Estas fuentes señalan que un punto de inflexión fue el escándalo del piso de protección oficial en Alcobendas con el que sacó 30.000 euros. Desde entonces ya no se deja ver tanto en estas sesiones que se organizan los viernes de sólo algunas semanas. Su responsabilidad como portavoz en el Senado no le impide ir los viernes al hemiciclo de Vallecas ya que la cámara alta no tiene sesiones ese día de la semana.

No obstante, Espinar acumula un tercer cargo que le quita mucho tiempo. La secretaría general de Podemos en la Comunidad de Madrid, un puesto orgánico (número 1 del partido a nivel regional) que le ocupa gran parte de su agenda acudiendo a manifestaciones, huelgas, mítines, etc.

El diputado de Podemos y portavoz adjunto morado en la comisión de investigación ha fallado a las tres últimas sesiones que se han celebrado en 2018. Al principio no fallaba cuando acudía a declarar Ignacio González o Francisco Granados desde la cárcel de Estremera. Sin embargo, en la última sesión declaró Esperanza Aguirre y el propio González y, pese a un cartel de tanto relumbrón, Espinar no se pasó por la sala.

En 2015, se celebraron 5 comisiones y Espinar asistió y firmó los partes de todas ellas. En 2016, se realizan 16 comisiones, en 7 de ellas dice asistir y firma (a 9 no asiste y en 3 le sustituyen, aunque curiosamente en los diarios de sesiones no consta su sustitución). En 2017, hay 18 comisiones y no va a 16 de ellas y en el diario de sesiones solo constan apenas cuatro sustituciones.

En 2018, cuando el grupo parlamentario del PP ha dejado de formar parte de la comisión, Espinar ha fallado a las tres sesiones hasta ahora. No ha ido a ninguna de las sesiones de del 16 de febrero y del 9 y 23 de marzo.

Por otra parte, su peso en el grupo parlamentario ha bajado en los últimos meses tras el lento desembarco de Íñigo Errejón. Espinar ha dejado de ocupar la primera fila de los escaños morados y sus intervenciones en los plenos de los jueves son también cada vez menos frecuentes.

La portavoz sigue siendo la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta pero el sector errejonista está ganando enteros, por ejemplo, asumiendo la dirección del grupo.