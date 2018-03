Las crisis internas obligan a los ediles de Carmena a cerrar filas y volver a la mesa de Ahora Madrid

Las disputas internas abiertas entre los concejales de Ahora Madrid han provocado que vuelva a funcionar el máximo órgano de decisión de la formación: la mesa de coordinación. Por primera vez en la legislatura han acudido casi todos los ediles a este encuentro de carácter mensual.

A la votación de los presupuestos bajo las imposiciones de Hacienda o la aprobación de la Operación Chamartín se suma la crisis del fallecimiento del mantero en Lavapiés Mame Mbaye.

Estas circunstancias, junto al tirón de orejas que supuso en el Encuentro Municipalista organizado por una corriente del partido, ha desembocado en que la mesa de coordinación haya logrado convocar a gran parte de los 20 concejales de Ahora Madrid.

Según ha podido saber OKDIARIO, excepto la alcaldesa Manuela Carmena y la teniente alcalde Marta Higueras, han acudido casi todos los concejales del grupo municipal. El final de la legislatura se presenta complicado al tener que salvar varios escollos de peso en los que la corriente de Ganemos, IU, Anticapitalistas y, eventualmente, también Madrid 129 tiene una visión completamente disonante a la del núcleo duro de Carmena.

No obstante, fuentes consultadas por este periódico señalan que el hecho de que acudan a la mesa de coordinación de Ahora Madrid no debería ser extraordinario. Recuerdan que fue el compromiso de democracia interna al que llegaron en la campaña electoral.

Lo llamativo es que Carmena no acuda a estas reuniones y diga, cada vez que es preguntada, que tiene independencia total con las estructuras de partidos y propiamente de las de Ahora Madrid también.

Sin excusa para tener presupuestos

Los frentes abiertos que tiene Carmena en este curso electoral se le echan encima. Por una parte los presupuestos de 2018 que todavía no tiene aprobados deberían llegar a pleno en cuestión de semanas. La excusa era que el Ministerio de Hacienda tenía que aprobar una serie de cuestiones en el Consejo de Ministros. Eso se hizo el pasado viernes y ahora ya no tienen excusas para no llevar a aprobación unas cuentas, recuerdan fuentes de la oposición.

Los concejales críticos de Ahora Madrid se habían mostrado rotundos en rechazar cuentas bajo las restricciones del Plan Económico Financiero (PEF) que impuso Cristóbal Montoro. Sin embargo, fue muy significativo que en la aprobación de una proposición económica reciente hubo unión en Ahora Madrid a pesar que la oposición pidió el voto individual para sacar a relucir la fractura interna.

En el pleno del mes de marzo se elevó el acuerdo de no disponibilidad por 43,8 millones por sobrepasar la regla de gasto en 2017. Pese a lo previsto, los 20 concejales de Ahora Madrid votaron a favor. Las fuentes consultadas subrayan que el nuevo concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño (Podemos), está haciendo una gran labor de sentarse y hablar individualmente con todos los ediles de su grupo para intentar explicar la tesitura en la que se encuentran.

Operación Chamartín fuera de plazo

Por otra parte, el otro gran reto para Manuela Carmena es la Operación Chamartín (renombrada como Madrid Nuevo Norte). El plazo prometido era el primer trimestre de 2018 y este 31 de marzo concluye el tiempo sin que haya fumata blanca. No obstante, tanto el Gobierno local como el ministro de Fomento se muestran tranquilos de que saldrá adelante esta macrooperación urbanística.

La reducción de algunas miles de viviendas sería la baza del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, para convencer al ala dura de Ahora Madrid, como apunta El Independiente. Sin embargo, personas de ese entorno aseguran que no es cuestión de más o menos viviendas sino que el problema pasa por la concepción del modelo que, según ellos, apuesta por la cultura de la especulación y la falta de vivienda verdaderamente pública.