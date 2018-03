El árbol que mató al niño cayó casi una hora después de que Carmena anunciara que el Retiro se había cerrado

Un niño de cuatro años ha fallecido en el parque de El Retiro de Madrid al caerle encima un árbol. El Ayuntamiento de Madrid había emitido una nota de prensa a las 12:52 horas indicando que “el Parque del Retiro cierra sus puertas desde la mañana de este sábado”. Sin embargo, pasado el mediodía, a las 13:30 de este sábado, el árbol se ha venido abajo sobre el niño, que ha fallecido en el acto.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la edil de Medio Ambiente, Inés Sabanés, han ofrecido una rueda de prensa para asegurar que el Retiro se estaba desalojando cuando el árbol cayó sobre el pequeño. La realidad es que la nota oficial del ayuntamiento anunciando el cierre del parque para “la mañana de este sábado” se había publicado casi una hora antes, sin contabilizar el tiempo que lleva su redacción para notificar públicamente el cierre del parque, decisión que, como resulta evidente, se tuvo que adoptar antes.

Tanto Carmena como Sabanés han asegurado que el árbol había sido revisado esta misma semana, y el parque estaba balizado y con diversas zonas restringidas, como la infantil, según insta el protocolo de actuación ante la alerta naranja, establecida para vientos de 71 a 85 kilómetros por hora.

Fuentes municipales consultadas por OKDIARIO señalan que el árbol no tenía peligro alguno de caída. Sabanés ha precisado que el cierre del parque, que se da con la alerta roja, se ha llevado a cabo a pesar de no superar los 85 kilómetros por hora como forma de prevención y tras observar la situación meteorológica. “Se veía que la mañana iba a ser complicada“, indican desde el Consistorio.

No se va a decretar ningún día de luto oficial por ahora. Asimismo, no se ha abierto una investigación formal. No obstante, se están recabando todos los datos por parte de los efectivos municipales. El padre del fallecido está muy afectado y es posible que en las próximas horas pase por el hospital.

No es el primer fallecido en el Retiro en los últimos años. En junio de 2014 un militar de 38 años murió en la misma zona al venírsele encima otro árbol.

Antes se habían registrado otros tres casos de víctimas mortales. El 12 de julio de 2016 un hombre de 58 años fallecía tras caerle encima una rama de un árbol en una zona ajardinada de Camino de Vinateros, en el distrito de Moratalaz. En septiembre de 2014, falleció por causa similar un hombre de 72 años cuando estaba andando por la acera de la calle Virgen de las Viñas, en Santa Eugenia.

El Retiro va a mantenerse cerrado al menos este domingo para volver a revisar de nuevo todos los árboles. Asimismo, hay otros cuatro parques cerrados en Madrid por las malas condiciones meteorológicas.