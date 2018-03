La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha zanjado este viernes las peticiones de dimisión del edil de Seguridad: “No se va a producir el cese de Javier Barbero, su actuación ha sido extraordinariamente correcta”.

Como ha recordado una periodista de esRadio, las entidades que piden que Barbero deje el cargo son muchas: Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, los sindicatos de Policía Municipal, el Movimiento contra la Intolerancia, la Asociación de Vecinos Bellas Vistas, los vecinos de Acción Fuencarral-El Pardo, Recupera Madrid, Asociación de Vecinos de Moratalaz, Agrupación de Vecinos La Fuerza distrito Latina, Chamberí Se Defiende y la plataforma ciudadana Madrid Lo Vale, entre otras.

“Como explicamos en el Pleno de este jueves de forma bastante clara y antes también, no, no se van a producir ceses ni dimisiones de ningún tipo porque consideramos que la actuación de la Policía Municipal ha sido extraordinariamente correcta y la actuación del responsable, del delegado Barbero, ha sido extraordinariamente correcta”, ha expresado Maestre. “En ese sentido, no hay ninguna posibilidad de cese o de dimisión”, ha insistido.

Sin novedades de la investigación

Maestre ha evitado hacer autocrítica sobre el dispositivo del pasado jueves 15 de marzo como le solicitaban los medios de comunicación. A preguntas de OKDIARIO, la portavoz ha evitado desvelar qué plazos manejan para concluir la investigación que Carmena anunció minutos después del fallecimiento del mantero. Tampoco ha especificado en qué se basan para decir que el senegalés estaba vendiendo en Puerta del Sol y fue perseguido por los agentes hasta Plaza Mayor.

“La Policía Municipal cuenta con diversa información que no siempre se hace pública, hay una investigación de conjunto, cuando esos sucesos se pueda explicar, lo haremos”, ha matizado la edil portavoz.

Carmena visitará Lavapiés

Por otra parte, a la petición del Partido Popular de que la alcaldesa Manuela Carmena visite el barrio de Lavapiés, Maestre ha indicado que la regidora irá pero aún “no hay una visita específica prevista”.

“La alcaldesa de Madrid tiene por costumbre visitar de forma regular todos los distritos, visitas abiertas en las que pueden participar los vecinos, a diferencia de lo que ocurría antes”, ha subrayado la portavoz. “Manuela Carmena tiene por costumbre visitar a pie, muchos vecinos se la encuentran y le dicen ‘Esto va mal’, luego se la encuentran en ese mismo lugar investigando si se ha puesto solución o no”, ha indicado Maestre.

“Es probable que vaya al barrio de Lavapiés, aunque no hay una visita prevista, entre otras cosas, porque una de las responsabilidades fundamentales es a llamar a la calma y a la responsabilidad, esa ha sido la actitud con la que hemos tratado de gestionar un problema serio que se produjo, el fallecimiento de Mame Mbaye y los intolerables disturbios posteriores.

Maestre ha reivindicado que Lavapiés es un ejemplo de convivencia y que deben mantener el “carácter integrador y pacífico que tiene la mayor parte de días del año”.