Los socialistas salvan al edil de Seguridad de Carmena y el PP apunta a “pactos ocultos PSOE-Ahora Madrid”

El grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Madrid ha optado este jueves por imposibilitar que salgan adelante las mociones de urgencia de PP y Ciudadanos por el comportamiento del gobierno de Carmena en el caso del mantero senegalés fallecido en Lavapiés, Mmame Mbaye.

El grupo popular pedía explícitamente el “cese inmediato del concejal Javier Barbero como concejal delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias”. La portavoz del PSOE, Puri Causapié, se ha escudado en pedir separar por puntos de la proposición y, ante la negativa del PP, ha votado en contra de todo.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos, liderado por Begoña Villacís, hacía hincapié en pedir la apertura de una comisión de investigación sobre el tema. Causapié, igualmente, se ha negado a aprobarlo. Indica que una comisión de estas características tarda meses en terminar y que no cambiaría la situación.

El portavoz de los populares, José Luis Martínez-Almeida, ha resaltado que una abstención hubiera sido suficiente para que las mociones de PP y Ciudadanos se hubieran aprobado. Asimismo, se ha preguntado por “¿qué pactos ocultos mantienen PSOE y Ahora Madrid?”. Sin embargo, ha recordado la capacidad de negociación de Causapié con los presupuestos del año pasado con un acuerdo que, en gran parte, no se ha cumplido.

Almeida ha indicado que Causapié no le había trasladado este jueves personalmente que quería separar la votación. Ante esto, la portavoz del PSOE le ha acusado de “mentiroso” y ha asegurado que sí ha hablado con él otros días, que este jueves ha hablado con él otros concejales socialistas y que ella había hablado con el ‘número 2’ del PP, Íñigo Henríquez de Luna.

“Asumir responsabilidades políticas”

El PSOE había registrado otra moción que sí ha salido adelante. No habla de un cese o dimisión directa sino que el Gobierno local tiene que “asumir responsabilidades políticas”.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de Cibeles ha aclarado que sí piden la dimisión Barbero. Sin embargo, repreguntada por OKDIARIO, más allá de seguir pidiendo su marcha, Causapié no ha desvelado qué harán si, como todo apunta, Barbero no cumple y no dimite.