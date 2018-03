El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha recibido un aluvión de zascas en las redes sociales por tratar de manipular la muerte de Mmame Mbage, el inmigrante que falleció anoche de un infarto en el barrio madrileño de Lavapiés.

“Un inmigrante perseguido por la Policía. Cuánto dolor innecesario ¿No basta la tragedia de ser inmigrante?”, manifestaba Monedero en su perfil de Twitter, cuando en realidad el ‘mantero’ fallecido no fue perseguido por la Policía, sino que murió de un infarto.

Los usuarios de las redes sociales le han recriminado que trata de politizar la muerte de un inmigrante, cuando justo hace esta semana acusó al PP de “rentabilizar la muerte” del pequeño Gabriel. “¿No han pasado ni 24 horas en donde te parecía nauseabundo rentabilizar muertes y ya rentabilizas una?”, le han reprochado los tuiteros al cofundador de Podemos. “Agitador” y “manipulador” son algunas acusaciones que le han dedicado.

hombre JC… no han pasado ni 24 horas en donde te parecía nauseabundo rentabilizar muertes y ya rentabilizas una? @MonederoJC https://t.co/bITFxBvsyG

Bocazas !! Agitador !! Manipulador !! Por qué no te acoges ahora a las palabras de Patricia..? De verdad que dais mucho asco. pic.twitter.com/VpWcpfYmCL

Otros usuarios de Twitter han arremetido contra Monedero por cargar contra la Policía Municipal de Madrid, cuyos agentes intentaron reanimar al inmigrante fallecido.

— Carlos C. (@ccotmor2212) 15 de marzo de 2018

Es difícil preguntarse qué os pasa por la cabeza. Con lo que está sucediendo y no pasáis la oportunidad de desprestigiar cualquier cuerpo o institución pública. Estoy cansado de intentar entenderos.

A sinvergüenza no hay quien te gane @MonederoJC . Que te gusta desprestigiar a la @policia . Luego cuando os rodean para abuchearos bien que los llamáis. Sois unos parasitos!

Los tuiteros tampoco se han olvidado que hace unos meses un ertzaina murió de un infarto en Bilbao tras los altercados entre ultras del Spartak de Moscú y el Athletic Club.

No hace un mes de la muerte de un ertzaina también por un infarto y no diste ni el pésame!! Manipulando y poniéndote medallas no tienes precio, pero si despreciable. Un saludo!!

— Clara (@BravoClara32) 15 de marzo de 2018