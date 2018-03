El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido la actuación de las fuerzas policiales en Madrid porque “cumplen su labor”, en el caso del joven de 35 años dedicado a la venta ambulante que falleció este jueves en el barrio de Lavapiés, y ha pedido “no precipitar diagnósticos” sobre lo ocurrido.

“La policía cumple su labor, actúa no por capricho, no por una decisión personal, sino porque habrá instrucciones para impedir la venta ambulante. Es cierto que es muy triste que alguien se tenga que ganar la vida contraviniendo ordenanzas o leyes y es evidente que uno lo hace cuando tiene que ganarse la vida y se expone a ello, pero establecer a partir de ahí una serie de causas y efectos, me parece excesivo“, ha afirmado.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Ábalos ha recordado no obstante que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que abrirá un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias. “A partir de ahí, lamentar siempre una muerte pero tampoco nos vamos a precipitar en diagnósticos en función de una sensibilidad”, ha señalado.

Ábalos estaba respondiendo en concreto a las afirmaciones previas del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ante la noticia de este suceso ha dicho que “es inaceptable en una sociedad democrática que un vecino de Lavapiés (Madrid), que trabaja para vivir, aunque efectivamente la venta ambulante pueda ser ilegal, tenga que salir corriendo y morir de un infarto“.