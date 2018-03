La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afeado este jueves a la alcaldesa, Manuela Carmena, se reuniera en Cibeles con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y el ex conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, pero no acceda a hacerlo con Societat Civil Catalana (SCC).

“Les hemos atendido en cuanto recibimos el mensaje de forma automática, pero lamento y veo triste que le han propuesto una reunión a la alcaldesa de Madrid y no han recibido respuesta“, ha indicado Villacís tras reunirse con SCC en su despacho del Edificio de Grupos.

Begoña Villacís considera que Carmena “no da la misma oportunidad a Societat Civil Catalana” y a “los independentistas”. Además, ha indicado que la “careta” de la “equidistancia” de la que “sacaban pecho” ya se ha caído.

En cuanto a la reunión mantenida, Villacís ha indicado que han hablado “largo y tendido” sobre “lo doloroso que es vivir en un escenario con esa división y brecha social”. Además, la portavoz de Ciudadanos en Cibeles ha destacado el “compromiso, fuerza y entereza de SCC”, que han realizado una tarea “de forma muy valiente”.

“C’s defiende que la mayor parte de catalanes quiere seguir siendo europea, española y catalana, y así se ha demostrado en las últimas elecciones [catalanas], donde ha ganado Ciudadanos”, ha remachado.

Villacís ha señalado además que las manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana han demostrado que “la mayoría no es esa [independentista], que no pueden hablar en nombre de los catalanes, y que estas propuestas saben que contarán con nosotros”.

Rosiñol: Cataluña no es unívoca

El presidente de SCC, José Rosiñol, ha enmarcado el encuentro con Villacís dentro de una “serie de encuentros para explicar qué es Societat Civil Catalana, y para decir que en Cataluña no hay una visión unívoca, y sobre todo hacer pedagogía, porque España es diversa, y la diversidad suma“.

Rosiñol ha recordado que este sábado habrá una concentración a las 12 horas en Colón “para visibilzar la unión y fraternidad entre compatriotas madrileños y catalanes”. “Que se visualice que Madrid quiere a los catalanes y los catalanes a los madrileños”, ha apuntado.

Además, el domingo habrá “una gran manifestación en Barcelona”, porque “el nacionalismo sigue con su relato provocador que empuja al precipicio de inestabilidad”. “Proponen candidatos a la Generalitat que son extemporáneos y no se preocupan por el bien de los catalanes”, ha reprochado.