Villacís: “Los abucheos vinieron de los radicales y totalitarios de siempre, disfrazados de feministas”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado los abucheos a Villacís y otras compañeras suyas de Ciudadanos. “Me parece fatal, lo lamento muchísimo porque no hay cosa que más me desagrade que no seamos capaces de aceptar a los que piensan diferente. Cuando nosotros no sabemos aceptar a los que piensan diferentes no somos demócratas”, ha argumentado la regidora tras inaugurar un congreso europeo sobre igualdad de género en los cuerpos policiales.

Carmena, que ha considerado un “éxito” la huelga feminista de ayer, ha comentado sobre lo que le sucedió a Villacís: “Desde luego lo saben bien quienes me conocen, saben que si hubiera estado ahí hubiera hecho lo imposible porque el verdadero ejercicio de la libertad es escuchar lo que no te gusta. Eso es la esencia de la democracia y de la libertad de expresión”, ha transmitido a la prensa.