El gobierno de Arganda hizo la vista gorda con el nuevo piso sin licencia en la casa del portavoz de C’s

El Ayuntamiento de Arganda del Rey conocía las irregularidades en las obras de la vivienda del portavoz local de Ciudadanos, Carlos Jiménez, que levantó un piso más sin la licencia correspondiente de “acto mayor” y retrasó durante meses la intervención.

En Arganda gobierna el PSOE gracias al apoyo en la investidura que le brindó precisamente Ciudadanos. De ahí que las fuentes consultadas apunten a una falta de rapidez a la hora de actuar frente a la irregularidad.

Tal como confirman fuentes próximas al caso a OKDIARIO, este Consistorio del sureste de la Comunidad de Madrid tenía conocimiento desde verano de 2015 de la situación y hasta ahora no ha hecho nada. Jiménez levantó un piso más en su vivienda sin la licencia necesaria. Convirtió una terraza en un piso nuevo y, sobre el mismo, edificó una nueva terraza a modo de mirador.

Al comienzo de la legislatura el Ayuntamiento de Arganda ya tenía la información de los hechos pero no ha hecho nada hasta que febrero de 2018. Tras un acta policial, la concejalía emite el 4 de febrero de este año una resolución desvelada este miércoles por este periódico.

El alcalde niega “favoritismos”

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el alcalde del municipio, Guillermo Hita, que niega tajantemente que se haya dado “ningún favoritismo”. “Hay cientos de expedientes así, es algo habitual en este ayuntamiento y en otros muchos, a la mitad de la gente le ocurre”, afirma el político del PSOE.

“No ha habido ninguna dejación de funciones, los técnicos han cumplido los procedimientos escrupulosamente“, argumenta. No obstante, lamenta que por la falta de funcionarios sufren “la lacra en la lentitud administrativa”.

“La lacra en la lentitud administrativa”

“Se puede comprobar en otros procedimientos similares que no hay ninguna diferencia con las fechas, no hay ningún favoritismo, no puede ser así, es un tema que está en manos de técnicos, que son los que velan por que se cumplan la normativa”, añade Hita.

Sostiene que con obras menores un año de retraso es lo normal. “El personal es el que es”, explica y subraya que no tiene ninguna intención de defender a Jiménez. “Este señor está en la revisión rutinaria por discrepancias entre técnicos municipales y los arquitectos del particular”, indica, “están en la vía normal para solucionarlo”.

Hita considera que es “una cuestión habitual”, como cuando Hacienda con la declaración de la renta detecta un error y desarrolla una declaración paralela para solventar el error, que no tiene por qué tener una mala intención detrás. El alcalde no considera que el portavoz naranja haya levantado un piso más. A pesar de ello, reconoce que se ha edificado una nueva terraza encima de la ya existente, esta se ha convertido, de facto, en un nuevo nivel en el bloque.

Cronología de los hechos

Las obras en el unifamiliar del político de Ciudadanos se remontan a, incluso, antes de 2015. Como ha podido comprobar este diario, en mayo de 2012 ya hay movimiento de construcción en la zona superior del inmueble.

Al comienzo de la legislatura, en verano de 2015, llega al Ayuntamiento el aviso de que se está infringiendo la normativa urbanística.

Jiménez informa al Ayuntamiento de las obras solicitando un “Acto comunicado” el 7 de julio de 2016. Las obras exceden el “acto comunicado” y se debería haber pedido licencia de “obra mayor” y, además, como es un aumento del volumen edificado, se ha de estudiar si se infringe el planeamiento urbanístico del municipio.

Acudió finalmente la Policía Local y en su acta explica que se han detectado “obras no ajustadas a las concedidas por acto comunicado, ya que se observa la construcción de una escalera y ejecución con ladrillo de vallado perimetral”.

Finalmente, en febrero de 2018, el concejal delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud, Jorge Canto, firma la resolución que “requiere en el plazo de dos meses a legalizar las obras como obra mayor”, o en caso contrario a demolerlas a costa del particular. Tacha directamente la edificación de “obra sin licencia”.