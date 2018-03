El portavoz de C’s en Arganda pillado haciéndose un piso más en su casa sin licencia

El portavoz de Ciudadanos en la localidad madrileña de Arganda del Rey, Carlos Jiménez, está realizando obras en su vivienda (ha levantado un piso más con terraza) sin la licencia correspondiente del Ayuntamiento. Una localidad donde gobierna el PSOE gracias a la formación naranja.

Jiménez avisó al Consistorio de que iba a hacer obras, pero en lugar de pedir licencia de “acto mayor” simplemente fue un “acto comunicado” que solo sirve para actuaciones menores como pintar o cambiar ventanas. Tal como recoge una resolución municipal a la que ha tenido acceso OKDIARIO se insta a la pareja del portavoz a “en el plazo de dos meses proceder a legalizar las obras mediante una solicitud de la perceptiva obra mayor”.

“En caso de no solicitarse, se podrá acordar la demolición de las mismas a costa del propietario”, explica el documento. Además, se dice claramente: “Asimismo, se procederá a la incoación del correspondiente expediente sancionador por la ejecución de obras sin licencia“.

“Obras sin licencia”

En el inmueble se llevan realizando obras desde 2011. La concejalía de Urbanismo dejó el caso en el cajón hasta que se ha denunciado y la Policía Municipal ha acudido y ha levantado un acta. Los agentes señalan que se han desarrollado “obras no ajustadas a las concedidas por acto comunicado, ya que se observa la construcción de una escalera y ejecución con ladrillo de vallado perimetral“. Se ha levantado un nuevo piso y se ha instalado una nueva terraza.

C’s: “El expediente no ha caducado”

Fuentes de Ciudadanos se agarran a que sí se hizo el acto comunicado –aunque esta fórmula no permite la obra ejecutada– y que todavía el portavoz está en plazo para que no se abra el expediente sancionador.

Explican a este periódico que “las obras cuentan con licencia de obra por parte del Ayuntamiento, con un plazo para el inicio de las obras de 6 meses y otros 2 años para la ejecución de las mismas, por tanto, existe un expediente administrativo que no está caducado porque aún no ha transcurrido el plazo concedido por el Ayuntamiento para terminar las obras”.

“Mientras este plazo no concluya y no se haya pedido la recepción de las obras, el Consistorio no puede abrir un expediente sancionador por incumplimiento de lo estipulado en la licencia urbanística”, aseguran desde la formación naranja.