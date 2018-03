Zapata es el edil de Carmena más ineficaz: ha ejecutado sólo el 17% de las inversiones de Villaverde

Los distritos que preside el edil Guillermo Zapata (Villaverde y Fuencarral-El Pardo) son los que peor ejecución de las inversiones presupuestadas han registrado en 2017. A continuación, están los distritos Hortaleza (Yolanda Rodríguez), Salamanca (Pablo Carmona) y Puente de Vallecas (Paco Pérez).

Así lo confirman los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que manejan en el grupo municipal de Ciudadanos. En el lado contrario, los distritos que mejor ejecución de inversiones han logrado son Carabanchel (Esther Gómez Morante), Villa de Vallecas (Paco Pérez) o Tetuán (Montse Galcerán).

En cuanto a datos totales, se habían presupuestado 686 millones pero se han ejecutado únicamente 231. Es la suma de las inversiones de cada distrito y las inversiones que afectan a varios a la vez. Es decir, se ha ejecutado el 33,7% de lo previsto.

Al margen de los datos relativos, en cifras absolutas, los distritos con más inversión presupuestadas son los 54 millones de Tetuán (donde se ejecutó el 50,2%), los 44 de San Blas-Canillejas (el 44% puesto en marcha) y los 32 de Puente de Vallecas (tan solo el 25,3% llevado a cabo). Los que han tenido menos inversión prevista son Chamartín (8 millones, el 49,5% materializado), Retiro (11 millones, de los que se han ejecutado el 38,1%) y Salamanca (11 millones también, solo desarrollados en un 24,8%).

“Montoro como excusa”

“Utilizan a Montoro como excusa pero la realidad es que los principales recortes en inversiones los hace Ahora Madrid con su incapacidad de gestionar“, explica a OKDIARIO Miguel Ángel Redondo, concejal de la formación naranja responsable de los asuntos económicos.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la ejecución de todo el presupuesto es del 87,9%. Eso sí, si descontando el efecto de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Pleno para cumplir el Plan Económico y Financiero (PEF) 2017-2018. En lo referente a inversiones, oficialmente mantienen que se ha ejecutado el 42%.

“Debido a los requerimientos de Hacienda hubo que adoptar acuerdos de no disponibilidad por 470 millones de euros. Y, claro, no se puede comparar el crédito inicial con el definitivo tras los acuerdos de no disponibilidad. Se ha invertido un 53% más en 2017 (409 millones) respecto a 2014 (267)”, responden fuentes oficiales a este diario.

Como comparación, en la Comunidad de Madrid, cómo explicó en la Asamblea, la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, la previsión de ejecución del presupuesto de gasto no financiero del ejercicio 2017 es del 96,3%, más de medio punto por encima de la del ejercicio anterior.

Estos resultados de baja ejecución del Consistorio que lidera Manuela Carmena se traduce en un superávit municipal de hasta más de 1.000 millones. Detrás de estas cifras están centros culturales, polideportivos, instalaciones, dotaciones públicas, escuelas infantiles, bibliotecas, etc. que no se construyen o no se reparan.

En el 2016, el dato de inversiones se logró maquillar con la compra del palacio de la calle Alcalá número 45, sede del área de Economía y Hacienda. En los últimos días del año se realizó este desembolso de 104 millones con la excusa de ahorrar en el alquiler de la instalación. No obstante, la tasación se hizo usando cifras del portal Idealista. Se logró así el 73% de ejecución de inversiones.