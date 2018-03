Carmena se sorprende de los pocos talleres de coser de hombres que hay: “Yo se lo propuse a los presos”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha arrancado este lunes su agenda especial con motivo del Día de la Mujer. En un encuentro con mujeres en Carabanchel ha expresado: “Me sorprende los tan pocos talleres de hombres de costura que hay, yo los propuse cuando era jueza de prisiones y me dijeron ‘pero qué cosas dices’ “.

Carmena considera que “coser no es algo importante”. “Sirve para reparar prendas, abrigar… en definitiva, hacer un poco más felices a los demás”. “Hacer punto entretiene muchísimo”, ha defendido.

La alcaldesa ha aprovechado para insistir en su apuesta por lo que califica “la cultura de las mujeres”. Critica la forma de ser de los hombres y apuesta porque las mujeres no las adopten. “Cuando se habla de igualdad con los patrones masculinos, digo que no“, ha manifestado la regidora en el Espacio de Igualdad María de Maetzu.

“La violencia es masculina”

“Nosotras tenemos una forma de ser valiosa, no tenemos que copiar, por ejemplo, los modelos de mandar, tenemos nuestros propios modelos”, ha añadido. Carmena asegura que la violencia es eminentemente masculina y que las mujeres nunca están a favor de las guerras.

Ha hablado de “lo pequeño y lo cotidiano” que se vincula a la cultura de la mujer. Carmena ha pedido, igualmente, desmarcarse de las etiquetas y de los modelos de autoridad masculinos. Sobre el feminismo, ha dicho: “A veces nos enrollamos mucho en las etiquetas y a veces sobran”

“El mundo necesita la cultura de las mujeres. No tenemos que copiar los modelos de mandar y los modelos profesionales sino crear, inventar e imaginar nuestros propios modelos”, ha reivindicado. Ha recordado el título de la novela de Arundhati Roy, ‘El dios de las pequeñas cosas’.

“El escándalo de los puros”

Otra anécdota que ha hecho reír a las mujeres presentes ha sido cuando ha recordado el acto de toma de posesión como jueza en Canarias. La tradición era llevar puros al tribunal, pero ella causó un gran revuelo cambiando la costumbre.

“¿Por qué voy a llevar puros si no fumo? Llevaría bombones. Eso, que fue una tontería, fue un escándalo”, ha relatado. No sabía si llevar bombones de licor o no. Al final, según ha explicado, llevó mitad y mitad de cada tipo.

Carmena ha reiterado su admiración por Concha Arenal. “Fue una jurista y psicóloga que en el siglo XIX tuvo la valentía de decir que la guerra es siempre un crimen, que si matar está mal por qué debería estar bien matar poniéndose un uniforme y siguiendo una bandera”, dice.

“Tuneé la estatua de Arenal”

“Reivindicaba la cultura de la mujer, la mujer nunca está a favor de la cultura de la guerra”, ha declarado Manuela Carmena, que ha bromeado con la estatua que le regalaron de Concepción Arenal y que ella ha tuneado. “Siempre la presentan como una tía agria y fea. La he pintado por encima, hay que darle otra imagen”, ha bromeado.

Todo ello acompañada por la edil delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la concejal-presidenta de Carabanchel, Esther Gómez Morante. La exjueza ha participado en el taller de empoderamiento de la mujer y sensibilización ‘Creciendo juntas’ desde el espacio de igualdad María de Maeztu.

Servicios mínimos

A preguntas de OKDIARIO, Mayer ha revelado que la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha aprobado los servicios mínimos negociados de cara a la huelga feminista del 8 de marzo (laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo).

“Sí, por supuesto que va a haber servicios mínimos el 8 de marzo. Ya están negociados y aprobados en Junta de Gobierno”, ha expresado. De hecho, este órgano se ha reunido escasas horas antes, a las 8 de la mañana de forma urgente y extraordinaria.

Las concejalas de Ahora Madrid han apostado por secundar la huelga feminista vaciando sus agendas normales y acudir a diversas concentraciones y a la manifestación central. Sus compañeros varones las sustituirán en las bodas a oficiar y en los plenos.