Carmena implantó el voto electrónico, pero obliga a votar a mano alzada por miedo a equivocarse

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sorprendido en el Pleno de este miércoles cuando a la hora de votar la reprobación a la delegada del Gobierno ha impuesto la votación a mano alzada. Desde diciembre se lleva probando el sistema de votación electrónica mediante los botones que hay en cada escaño.

En el Pleno del mes pasado el PSOE y Ahora Madrid ya llevaron la votación de la reprobación de Concha Dancausa por “torpedear, frenar y obstaculizar” al Ayuntamiento denunciando los acuerdos sindicales por no ser legales. Entonces, Carmena se equivocó al pulsar el botón, lo que supuso que la reprobación no saliera adelante.

La alcaldesa explicó que sí estaba a favor de censurar la actitud de Dancausa. Se estaba especulando con que Carmena, en línea con su actitud de no enfrentamiento entre instituciones, había roto con la posición de voto de Ahora Madrid pero no era así. Se trataba de un fallo humano o técnico, no quedó claro.

“Creí que apoyaba la tecla verde pero por alguna razón no debí apoyarla bien, es el único motivo”, aseguró Carmena. Ya ese día el grupo socialista avanzó que un mes después volvería a meter en el orden del día la iniciativa para este pleno de febrero.

Finalmente, Dancausa ha sido reprobada este miércoles con los votos de Ahora Madrid y PSOE. PP y C’s han votado en contra. Normalmente no se hace uso del voto electrónico ya que los portavoces de los cuatro grupos municipales (Rita Maestre, José Luis Martínez-Almeida, Puri Causapié y Begoña Villacís) emiten verbalmente la posición de voto de sus concejales. Sin embargo, puntualmente algún grupo pide la votación individual en busca de fracturas internas. En este caso ha sido Almeida.

“Miedo escénico”

Carmena ha confesado que por “miedo escénico” no se atrevía a usar los botones y que ya en otra ocasión se usaría. La alcaldesa puso en marcha este sistema para facilitar el voto de concejales con movilidad reducida como Pablo Soto (Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno).

En cualquier caso, dos concejales del PP (Jesús Moreno y Luis Miguel Boto) también han cometido errores no intencionados en las últimas votaciones electrónicas. El sistema tiene su complejidad: hay que introducir una tarjeta identificativa, pulsar un botón para activar el voto primero y luego presionar el verde (a favor), el amarillo (abstención) o rojo (en contra).

A esto se suma la posibilidad ideada por los díscolos de Ahora Madrid: no pulsar ningún botón, así como, abandonar el pleno durante la votación. Y, por último, está la ocurrencia de Carlos Sánchez Mato que en una ocasión votó tapándose con la mano la nariz en referencia “a lo mal que olía” la gestión del PP en la anterior legislatura.

Segundo pleno con errores

Tras el error del mes pasado de Carmena, este mes ha sido Causapié del PSOE la que ha metido la pata. En este caso, no por el sistema de votación electrónica sino al expresar en voz alta la posición de su grupo municipal.

Era en relación a la proposición para exigir a Carmena que deje el área de Cultura que ha asumido tras cesar a Celia Mayer. Causapié ha reconocido que se había “equivocado” y que en lugar de votar a favor, quería haber votado en contra. Pero ya era demasiado tarde. En cualquier caso, todas las peticiones de cese son desoídas por Ahora Madrid por lo que queda como una solicitud simbólica.

Problemas con el voto telemático

Al margen del voto electrónico, está el telemático. Se trata del sistema para que concejales que están de baja de maternidad, paternidad o de enfermedad grave puedan votar desde casa.

Tanto en el pleno de enero como en el de febrero se había anunciado que ya estaría disponible para José Manuel Calvo primero y para Pablo Carmona después, ambos de baja de paternidad. Sin embargo, el sistema no ha llegado a tiempo. Requiere incluso por seguridad jurídica que un funcionario se desplace hasta el domicilio del edil de baja para certificar que vota él y no otra persona.

Se han instalado ya dos pantallas plasma en el salón de plenos y varias webcams. Sin embargo, Carmona no ha llegado a solicitar este sistema a tiempo y Calvo ha tenido que acudir al pleno para que la suma de Ahora Madrid y PSOE siguiera siendo la mayoría. Veremos qué pasa en el pleno de marzo.