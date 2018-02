El grupo municipal del Partido Popular de la capital tiene “dudas” sobre su voto en la aprobación del nombramiento del director Pedro Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid por su “honorabilidad”, al haber tenido “una sociedad radicada en un paraíso fiscal”.

Como avanzó OKDIARIO, el cantante Raphael y el director de cine Pedro Almodóvar son las propuestas de la alcaldesa Manuela Carmena como nuevos Hijos Adoptivos de Madrid. Se basa en sus extraordinarias trayectorias artísticas y en su vinculación con Madrid, según explicó la exjueza en la última comisión de Cultura.

El portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en rueda de prensa que “la trayectoria cinematográfica de Almodóvar no se puede poner en discusión, porque es uno de los más grandes cineastas, su obra está ligada a la ciudad pero no es menos cierto, que ser Hijo Adoptivo no es solo una distinción cultural, requiere requisitos de honorabilidad”.

“Su trayectoria no está en discusión”

Además, cabe recordar que Almodóvar es una persona cercana a Carmena. Participó en la campaña electoral a favor de la entonces candidata por Ahora Madrid y la hija de Carmena, directora de casting, ha trabajado en su último filme, Julieta.

“En el caso de haber puesto el PP a una persona con estos condicionantes, la izquierda se hubiera levantado en armas, sería una imposición, una cacicada, y no podría serlo, pero ya sabemos cuál es la doble moral, el doble rasero”, ha criticado a preguntas de este diario.

“Una imposición o cacicada”

Además, Almeida ha recordado que un cargo del Consistorio dimitió porque su nombre apareció en los ‘Papeles de Panamá’. Se trató de Marta Fernández-Pirla una directora general del área de Economía y Hacienda con Carlos Sánchez Mato. El del PP ha recordado que Rita Maestre dijo que si no dimitía iba a ser cesada.

Esta misma situación se está dando con Álvaro Curiel en Mercamadrid. Como ha desvelado este periódico además de estar imputado por presuntamente pagar sobornos en Angola, creó una sociedad en Panamá junto a un ministro de ese país. A esto, Maestre esgrimió que se le tuvo que readmitir judicialmente, pero no explicó por qué se le ha ascendido.

“Que los imputados estén tranquilos”

Sobre esta situación, Almeida ha dicho que “la forma más segura de estar imputado es estar en el Ayuntamiento de Manuela Carmena”. Recuerda que la alcaldesa no ha cesado a los ediles triplemente imputados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, al también investigado Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT, o a la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, implicada en el ‘caso Bicimad’.

“Que los imputados estén tranquilos y que vengan al gobierno de Manuela Carmena porque aquí tienen garantizado su puesto de trabajo“, ha ironizado.