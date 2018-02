La doble vara de Carmena: ‘interviene’ una cuenta falsa de Twitter tras defender que existan

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido, y conseguido, que una cuenta de Twitter que usurpa al cuerpo municipal de Agentes de la Movilidad deje de usar su logo, su escudo o su imagen gráfica en general.

Se trata de una decisión sorprendente después de que el gerente de la EMT (Empresa Municipal de Transportes), nombrado por Manuela Carmena, creara una cuenta falsa similar del Consorcio de Transportes que depende de la Comunidad.

El gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, está actualmente imputado por usurpar la identidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) con una cuenta que usaba el logotipo oficial de esta entidad que gestiona el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

Imputado por delito contra la propiedad

Fue precisamente el Ejecutivo regional quien denunció a la Policía la suplantación de ese perfil. Los agentes descubrieron que detrás, entre otras personas, estaba Fernández Heredia y una miembro de Podemos Leganés. Al gerente de la EMT se le imputa un presunto delito contra la propiedad intelectual.

Tras esa polémica, el Ayuntamiento, a través de su portavoz Rita Maestre, defendió una línea argumental en la que aceptaba como correcta esta práctica en la Red. Explicaba que la razón de esta cuenta “no oficial” era que el Consorcio no tiene con un perfil en Twitter para que la ciudadanía pueda ejercer a través de él su “contrapoder” en forma de críticas y sugerencias. Los Agentes de Movilidad tampoco tienen un perfil oficial expresamente.

El gerente de la EMT argumentó que no creó ninguna cuenta en Twitter relativa al Consorcio de Transportes, que habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que este organismo público no contaba con perfil en la red social. Ha pedido el sobreseimiento de la causa porque no veía delito.

Ahora, una actuación rápida

A todo esto, cuando ahora, por el contrario, ellos son los suplantados han tomado cartas en el asunto rápidamente. Fuentes municipales confirman a OKDIARIO que tras conocer la existencia de esta cuenta “no oficial” de Agentes de Movilidad “se les ha pedido que dejaran de utilizar el logo y ya lo han hecho”.

En efecto, en cuestión de días la cuenta @AgentesMovMad ha dejado de tener el logo y escudo oficial y ha cambiado la imagen de cabecera. Asimismo, señalan en su biografía: “Twiter no oficial del cuerpo de Agentes de Movilidad de Madrid”. Los gestores del perfil presumiblemente sí son agentes que a título particular están tuiteando consejos y responden dudas.

En el caso de la cuenta falsa de Consorcio los tuits eran erróneos, de cachondeo y con un lenguaje muy coloquial. “Sería mejor que pusieras una reclamación en la web… y ya te responderemos si va a pasar o no el bus”, “Tenemos un tramo con circulación lenta en metro que se va moviendo, atentos a la jugada”, “lo hemos petao, nos felicitamos” eran algunos de los mensajes, como recoge El País.

“Deslealtad” para la oposición

La imputación, detectada en mayo de 2017, no pasó por el consejo de administración de la EMT, un ejercicio de “deslealtad” para la oposición. “Dice que defienden lo público pero no deberían, entonces, atacar a otra Administración pública”, señalaban desde Ciudadanos. Según Rita Maestre, el gerente empleó el perfil para “criticar respetuosamente”.