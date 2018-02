Cifuentes: “Granados tenía un millón en el altillo, una cuenta en Suiza y era el del volquete de putas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha respondido con extraordinaria dureza a las acusaciones del ex número 2 del PP madrileño Francisco Granados, quien el pasado lunes la vinculó con la financiación irregular del partido durante su declaración en la Audiencia Nacional.

“¿A quién van a creer los ciudadanos?”, se ha preguntado Cifuentes en La Sexta Noche, “¿al señor que tenía un millón en el altillo de la casa de sus suegros, o a mí que vivo de alquiler y en la cuenta corriente creo que tengo 3.000 euros? Luego tenía una cuenta en Suiza, y era el del volquete de putas“, ha añadido en alusión a Granados.

Durante la entrevista, Cristina Cifuentes ha asegurado que sintió “muchísimo asco, un asco horroroso e indignación“, al conocer las acusaciones que el ex consejero de Presidencia realizó sobre ella ante el juez. “Menudo caradura“, ha dicho al respecto, “pero confío en la Justicia y espero que la Justicia actúe. He presentado una querella criminal contra él, pagará por ello porque la difamación no puede salir gratis”.

“Yo no he hecho nada ilegal”

También ha considerado “absolutamente repugnante, un horror“, que Granados introdujera cuestiones personales en su declaración. Cifuentes ha explicado que el presidente Mariano Rajoy le telefoneó para transmitirle “todo su cariño“, tras conocer las acusaciones de Francisco Granados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado convencida de que Granados no actúa “sólo por motivos personales”, sino que sus acusaciones responden a su “línea de defensa. Ya tiene una condena de tres años, ha estado casi tres años en prisión, tiene por delante un panorama judicial muy negro. Está llevando a cabo una vendetta particular contra mí pero creo que le va a salir muy mal”.

Cristina Cifuentes ha asegurado que ni se plantea la posibilidad de quedar imputada a raíz de la declaración de Granados, porque “no he hecho nada ilegal“. Durante la entrevista concedida a La Sexta Noche, ha señalado que, hasta que asumió la presidencia del PP de Madrid, nunca tuvo responsabilidad en las cuentas del partido ni en la organización de las campañas electorales: “Era secretaria territorial del partido y por tanto mi papel era dinamizador de las sedes y de los distritos”.

Carmena mantiene a sus imputados

En cualquier caso, ha recordado que dos diputados del PP madrileño que fueron imputados han dimitido y abandonado sus escaños, en aplicación del código ético del partido, mientras dos concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, siguen formando parte del equipo de gobierno de Manuela Carmena, a pesar de que están imputados por prevaricación y malversación en el caso Open de Tenis.

Respecto a las tramas Gürtel y Púnica, Cristina Cifuentes ha señalado que “son cosas anteriores a mi gobierno. Yo no sé si el PP se ha financiado de manera ilegal, si eso ha ocurrido lo tendrá que decir un juez. Yo nunca he participado en la gestión económica del partido. Que le pregunten a Granados, que era el secretario general del partido y parece que sabe muchas cosas”.

“Yo asumo mi etapa al frente del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid”, ha insistido, “todo lo demás me provoca una profunda desazón. Porque además va en contra de las miles de personas, afiliados y militantes, que trabajan con una vocación de servicio público, y que no tienen nada que ver con los 10 o 20 sinvergüenzas que han aprovechado su paso por la política para enriquecerse“.