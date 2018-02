Podemos se queda solo apoyando una monción de censura contra Cifuentes

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid apoyaría una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras las acusaciones vertidas por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados sobre una supuesta financiación irregular del partido. El resto de grupos han descartado de esta opción.

La portavoz del grupo, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este jueves que daría su apoyo una moción de censura tras las palabras de Granados apuntando a que Cifuentes sería conocedora y tenía poder decisorio en la supuesta financiación irregular de su formación política.

Se trata de unas declaraciones de Ruiz-Huerta en los pasillos de la Cámara regional, antes del Pleno de este jueves, después de que el presidente del PSOE de la Comunidad de Madrid, Manuel Robles, hubiera comentado en la Ejecutiva de su partido que tenían que presentar una moción de censura contra Cifuentes.

👉 Comenzamos #PlenoAsamblea guardando un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro diputado en la primera legislatura, Carlos Robles Piquer. DEP. pic.twitter.com/1nKj3XddG8 — PP Asamblea Madrid (@PPAsamblea) February 15, 2018

“Esta posibilidad me parece excelente. Los hechos cada vez son más graves y no hay diferencias entre el viejo y el nuevo PP y cobra mucho sentido plantear una moción. Invito al PSOE que dé el paso y presenten esta moción y si somos capaces en ponernos de acuerdo la votaremos a favor”, ha manifestado Ruiz-Huerta. También ha insistido en que la presidenta dé explicaciones en la Asamblea. Para ello han registrado una solicitud de comparecencia.

PSOE: “No es viable”

Posteriormente, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha reconocido que no ve “viable” presentar una moción de censura a pesar de lo que califica de “clima de putrefacción” que se está viviendo.

Franco ha enmarcado las palabras de Robles en la última reunión de la Ejecutiva regional “como una opinión personal”. No se llevó a cabo “ningún tipo de debate” porque se trata de un tema que ha de tratarse en una reunión monográfica. “Simplemente fue una opinión y ahí se quedó. No la veo viable porque se tienen que dar cuestiones: una la de viabilidad política y otra por la aritmética”, sostiene Franco.

En su opinión, a un año de las elecciones sería conveniente poner de acuerdo a tres grupos parlamentarios, “cosa que no sería fácil” además de que la aritmética “no saldría”. “Cuando se presenta una moción de censura hay que pactar un programa y sinceramente un programa para un año que queda de Legislatura no es serio“, indica. “Los madrileños necesitan propuestas serias, coherentes y que tengan que ver con la ideología de quien las presenta, no contemplamos esa posibilidad”, ha manifestado.

Aun así, cree que existen motivos para una moción por “un clima de putrefacción en la política madrileña por la corrupción del PP”. “Hemos llegado a un grado de corrupción y de comportamientos mafiosas que producen náuseas. Motivos para una moción hay uno o cien… ahora bien, hay que ser responsables”, ha concluido.

Ciudadanos carga contra el PSOE

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a PSOE que se “aclare” sobre si quiere plantear una moción de censura . Les ha acusado de no son capaces de presentar un proyecto “regenerador” como el suyo.

“Pediría al PSOE primero que se aclarasen entre ellos. Le recuerdo a Franco que con este tipo de discrepancias internas lo mas preocupante es que no tengan un proyecto para la Comunidad porque no son capaces de presentar un proyecto alternativo como nosotros a Cifuentes, como sí estamos haciendo desde Ciudadanos, un proyecto moderno y regenerador”, les ha lanzado el portavoz naranja.

Aguado ha recordado que ya tienen un acuerdo firmado con el PP, el texto de la investidura, y mientras se cumpla ese acuerdo van a “respetar lo firmado con el PP”. “Lo que tiene que hacer es cumplir cuando hablamos de regeneración democrática, porque con el PP es muy complicado sacarle de ese discurso inmovilista”, ha insistido.

El PP lo tacha de “broma”

Por último, el portavoz de los populares, Enrique Ossorio, ha calificado de “broma” una posible moción de censura. Considera que las acusaciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados vienen de “una persona con unos delitos gravísimos”.

“Ninguna base tiene esa moción de censura, esa moción debe ser una broma; más por unas declaraciones de un señor que ha estado en la cárcel por unos delitos gravísimos, ya que tenía en el altillo de su casa millones. Está intentando esquivar la acción de la Justicia acusando a otras personas sin pruebas. No es serio que se plantee una moción de censura”, ha explicado.