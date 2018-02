Carmena premia el apoyo del ‘offshore’ Almodóvar a su campaña nombrándole Hijo Adoptivo de Madrid

El director de cine Pedro Almodóvar será nombrado Hijo Adoptivo por el Ayuntamiento de Madrid. El cineasta apoyó públicamente la campaña electoral de Manuela Carmena y Ahora Madrid.

El cineasta junto a su hermano presidió de 1991 a 1994 una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, creada por la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra como informó El Confidencial y laSexta.

Asimismo, la hija de la alcaldesa, prestigiosa profesional del sector audiovisual, trabajó como directora de cásting de la última película del manchego, Julieta.

La Alcaldía es quien propone los beneficiarios de estos títulos. Además de Pedro Almodóvar, ha propuesto también al cantante Raphael, o lo que es lo mismo, Miguel Rafael Martos Sánchez.

Este intérprete es originario de Linares, Jaén. El andaluz ya expresó en una reciente entrevista en Madridiario: “Yo debería ser hijo adoptivo y predilectísimo de esta ciudad de la que no he salido. A mí me trajeron con nueve meses. Conocí Linares con catorce años. Yo soy madrileño. Me encantaría ser hijo adoptivo de Madrid”.

La aprobación de estas distinciones se llevará al orden del día de la comisión de Cultura y Deporte del próximo lunes a la que acudirá Carmena como concejal delegada del citado área de Gobierno desde el cese de Celia Mayer. Posteriormente tendrá que ser ratificado por el Pleno. Los votos del PSOE dan por seguro que salga adelante.

En los papeles de Panamá

Almodóvar, que apareció en los Papeles de Panamá por tener una sociedad offshore y mantiene una Sicav, ha participado de varios actos con Carmena. Sin ir más lejos, en la propia precampaña electoral acudió a un acto en el Círculo de Bellas Artes previo al arranque de campaña.

El mundo del cine ha apoyado varias veces a Carmena. Junto al director a ese evento acudieron las actrices Lola Herrera y Marisa Paredes o el actor Montxo Armendariz.

Fue una convocatoria de la plataforma “Ahora Manuela”, un grupo de profesionales que apoyaban a la candidata. Carlos Barde, Inma Cuesta, Alberto San Juan o las periodistas Natalia Figueroa y Soledad Gallego-Díaz también estuvieron presentes. Esta última fue la encargada de conducir la conversación con Carmena.

Otros hijos adoptivos de la capital nombrados en los últimos años han sido el tenista Rafael Nadal, el político Adólfo Suárez, el Rey Juan Carlos, el motorista Ángel Nieto o los escritores Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa.