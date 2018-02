El 37% de las tabletas que tiene Carmena para turistas en Cibeles no funcionan

El Ayuntamiento de Madrid tiene una zona llamada CentroCentro en la que turistas y madrileños pueden acudir para informarse de la ciudad con una serie de tabletas de las que, de un total de 24, casi una decena no funcionan.

Este espacio de exposiciones, puestos de lectura, sofás para el esparcimiento tiene una serie de tablets cuyo rendimiento no es el más adecuado. Nueve de las que están instaladas actualmente no muestran nada. La pantalla está complemente en negro y por más que interactúas no responde.

El resto de los dispositivos muestran la página web de este espacio municipal pero lo cierto es que no mucha gente las usa.

El Consistorio recientemente, como publicó OKDIARIO, expuso los resultados de un concurso de ideas para dar una vuelta a este espacio. El ganador fue un proyecto denominado ‘Colgando del centro’ que apostaba por diferenciar espacios con grandes cortinas e instalar nuevo mobiliario.