Carmena cierra también el mirador de Cibeles por obras tras el Teleférico y el Templo de Debod

El mirador del Ayuntamiento de Madrid va a cerrar el próximo 26 de febrero por las obras que siguen ejecutándose en la fachada del Palacio de Cibeles. Este cierre se suma a los recientes del Teleférico y del Templo de Debob que han suscitado el malestar de muchos turistas.

La rehabilitación de la fachada que se está alargando durante más de un año ha conllevado este nuevo chasco para los turistas y madrileños que se acercan a contemplar una de las mejores vistas de la capital. La entrada costaba dos euros y la visita duraba 30 minutos.

Carteles en el Ayuntamiento, la página web y las redes sociales del Consistorio ya anuncian esta situación. “El Mirador será cerrado por obras de restauración en la fachada a partir del 26 de febrero de 2018”, rezan los indicativos. A pesar de que usuarios en redes sociales han pedido una estimación de cuándo reabrirá, no se ha facilitado esa información.

La venta de entradas se hace a través de una web en la que, en efecto, ya no deja comprar tickets a partir de marzo. No es la primera vez que cierra este mirador. Como contó OKDIARIO, en enero de 2017 ya había una decena de puntos turísticos municipales cerrados. Este mirador reabrió pero ahora vuelve a estar inoperativo. Otros puntos, como el Templo de Debod, también ha abierto temporalmente, pero las obras de mejora de climatización no se han llevado a cabo correctamente.

El Teatro de Títeres de Retiro, el Planetario, el Teatro de Autómatas, el Teatro de Madrid o el frontón Beti-Jai son algunos de los puntos que todavía Carmena no ha logrado reabrir.

Muchos retrasos

A estos se suma otro, el teleférico de la Casa de Campo. Hasta ahora lo gestionaba una empresa privada, pero el Consistorio ha aprobado la municipalización del servicio por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). La empresa ha dejado de prestar servicio y el Ayuntamiento no lo reabre aduciendo trabajos de “puesta a punto” para su gestión por parte del Ayuntamiento y la subrogación de los 17 trabajadores.

El Consistorio ha señalado que todavía no ha recepcionado las instalaciones que gestionaba Parques Reunidos por 35 años, ya que “está prevista para finales de enero” y ahora la empresa contratista “está subsanando algunos defectos de la instalación”.

Además del cierre del mirador de Cibeles, integrado en el espacio CentroCentro, las obras en la fachada están suponiendo que se impida el uso de la Galería de Cristal. Durante algunas horas este gran patio central del palacio tampoco es accesible.

Otro de los problemas que se están viviendo en la sede central de la Corporación capitalina es la falta de agua potable en los grifos. El problema va camino de superar los dos meses. El Ejecutivo local carga las culpas al Canal de Isabel II. Mientras tanto, ha optado por repartir “una botella de agua por trabajador”.