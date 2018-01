El show debe continuar: el Circo Mundial reabre para saldar la deuda del empresario a los empleados

El Circo Mundial hace unas semanas pasaba por su peor momento, pero siguiendo la vieja máxima de que el show debe continuar los trabajadores se han puesto manos a la obra para levantar el telón y hacer sesiones para tratar de saldar la deuda de cientos de miles de euros que mantiene el empresario con ellos.

El propietario del circo, José M. González Villa, pagó un 50% de la deuda a algunos de los empleados. A otros, nada. “Nos ha dado migajas. 500 0 800 euros a los montadores de origen rumano. Sabía que era lo que necesitaban para comprar el billete y volver a su país, es lo que han hecho”, explica un portavoz de los trabajadores a OKDIARIO.

Para intentar cubrir las deudas, están abriendo los fines de semana de enero. La taquilla que se recoja la recibirán íntegramente por acuerdo con González Villa. Este último les indicó que antes tenían que pedir permiso al alcalde y dudaba de que conseguirían la luz verde.

Sin embargo, el regidor de Torrejón de Ardoz, que ya había intermediado en la situación, no puso ninguna traba. “El público, el alcalde y los medios de comunicación se han volcado”, agradece el portavoz. “Toda la venta de entradas, que tendrán un precio único reducido de 10 euros, las consumiciones en el bar, las palomitas, etc. irá integro para los artistas, avisaremos al comienzo de cada función de que nos faltan los montadores y, por eso, igual notan algún retraso pero seguro que lo entienden”, detalla.

Viernes, sábado y domingo

Revela que las funciones son viernes, sábado y domingo con un precio único de 10 euros con niño gratis. “Es mucho más económico, antes las entradas llegaban a 63 euros en la pista, tenemos fe de que el público responda”, remarca. Las sesiones de Navidad fueron suspendidas por la falta de pago, pero se devolvió las entradas a través de las páginas web por lo que no hace falta que acudan los que tenían entrada para rescatar el dinero. Aunque, de todas formas, el personal del circo cuenta con parte de esas personas.

“Ese hombre es bipolar, se encerró y no quería dar explicaciones, a veces dice que cerrará el circo definitivamente y otras dice que el circo resurgirá de sus cenizas, aunque lo tiene muy difícil, la verdad, no está al día con Hacienda y con la Seguridad Social, no deberían dejarle abrir”, expresa el portavoz de los artistas.

Lamenta además que los abogados les han dicho que ninguno de los trabajadores ha cotizado nada en 2017 y algunos llevan así desde 2015. Asegura que desde 2013 no presenta nada a Hacienda.

Pese al esfuerzo de los domadores, trapecistas, acróbatas… confiesan que con la caja de estos fines de semana no podrán llegar a saldar el total de la deuda. “Nos decía ‘a ver si sois capaces de abrir’ con su chulería habitual”, expresa el representante de los trabajadores que califica de “déspota” al empresario González Villa. No obstante, prefiere quedarse con lo bueno y que la ilusión de los niños que quedó truncada en Navidad volverá a resurgir estos días.