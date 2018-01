Los promotores de Madrid Sureste pedirán 350 millones tras Carmena recortar 50.000 viviendas

La Junta de Gobierno de Manuela Carmena ha aprobado este jueves el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. El Ejecutivo local recorta las 105.000 viviendas inicialmente previstas hasta dejarlas en 53.000, menos de la mitad. Los promotores están en pie de guerra porque esta decisión supondrá retrasos, viviendas más caras, pago de indemnizaciones millonarias por el Ayuntamiento y una gran inseguridad jurídica.

“Para nosotros lo más alarmante es que la decisión del Ayuntamiento elimina la oferta de viviendas asequibles en la ciudad por un mínimo de 6 o 7 años en un momento en el que tanto los alquileres como la compra de vivienda crecen a doble dígito, especialmente los primeros”, explica un portavoz de las Juntas de Compensación a OKDIARIO.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad, Marta Higueras, alertó el pasado mes de septiembre de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) se estaba quedando sin viviendas vacías para adjudicar. La edil detalló que la EMVS tiene 17.000 solicitantes de viviendas, de los que 7.000 son de atención prioritaria, pero sólo cuenta con 300 viviendas vacías. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido reducir el planeamiento en el Sureste.

17.000 solicitantes de viviendas

Estos propietarios de suelo en las zonas de Valdecarros, Berrocales, Ahijones y Los Cerros tachan de “muy mala noticia” el recorte de viviendas. Apuntan que los cambios aprobados por el Ayuntamiento en estos ámbitos se traducirán en un retraso mínimo de 10 años por los trámites de la Comunidad de Madrid y generarán “inseguridad jurídica”. Recurrirán en los tribunales y se pedirán indemnizaciones de al menos 350 millones.

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno este jueves, los servicios jurídicos de estas entidades se han puesto manos a la obra. Han comprobado que se ha aprobado el documento sin sorpresas y a partir de ahora empezarán a preparar los recursos. Por su parte, el grupo municipal del PP llevará al Pleno mantener el plan original. Aunque, al solo tener el apoyo de Ciudadanos, no prosperará la proposición.

“Es una malísima noticia para toda la ciudad, no solo para los ámbitos afectados”, lamentan. Acusan a Carmena de “cercenar un 50% de las viviendas planeadas supone nuevos procedimientos administrativos con la modificación del planeamiento de la Comunidad, algo que puede demorarse 10 años”.

Mayores precios

“El mercado está disparatado, con subidas de dos dígitos en venta y alquiler, si se incorpora menos y más tarde estas viviendas, habrá una subida de precios”, critican. Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo defiende lo contrario, “hasta ahora cuanto más suelo y vivienda se pone en el mercado, más sube el precio”. “Es una entelequia, es absurdo pensar que se soluciona el problema por poner en carga más suelo”, ha defendido. La solución pasa por “una política pública de alquiler social”.

Los afectados puntualizan que los “los planteamientos están vigentes”, y este cambio les perjudica en la medida de haber invertido ya 350 millones. Acusan a Carmena y a su equipo de cometer una falacia al decir que se pretendía edificar todo el entorno “de golpe”. Su plan tuvo el visto bueno del Supremo después de varios recursos de otros actores y ya preveía la construcción por fases. En palabras de Calvo, “los plazos de los servicios públicos y de las viviendas estaban poco actualizados”. “Los actualizamos para que sean viables”, ha defendido.

Los afectados lamentan que otros desarrollos como Canalejas o Madrid Nuevo Norte que tienen menos viviendas sociales cuentan con el apoyo de lobbies y por eso Carmena sí les ha dado el visto bueno.

“No comparten la posición del Ayuntamiento o nosotros no compartimos la suya porque desarrollos como Valdecarros o Los Cerros han sido inviables porque en los diez últimos años, desde la aprobación de la estrategia, no se ha movido un adoquín (en esos dos)”, es decir, “los promotores no han sido capaces de poner en marcha esos desarrollos mal ideados”, ha expuesto.