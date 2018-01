Cifuentes dará explicaciones finalmente el próximo viernes sobre Lezo en la comisión de investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que comparecer finalmente el próximo viernes 2 de febrero en la Comisión de Investigación sobre corrupción política como “consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014” al objeto de informar sobre el caso Lezo.

PSOE y Ciudadanos han votado a favor de que la presidenta regional acuda a comparecer sobre esta cuestión; mientras que el PP ha mostrado su rechazo. Podemos no puede votar porque no tiene representación en la Mesa de la Comisión (compuesta por presidente, vicepresidente y secretaria general).

“Se va a continuar con la comparecencia para la próxima semana y hemos hablado sobre el informe y los grupos creemos que no hay problema. Entendemos que son recomendaciones del letrado y se ha decido por los grupos que el 2 de febrero la tengamos hablando sobre el caso Lezo en el momento que ella era vocal del consejo de administración del Canal de Isabel II”, ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, César Zafra a la salida de la reunión de la Mesa.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha señalado que el informe jurídico elaborado por los letrados del Parlamento para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparezca “como consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014” al objeto de informar sobre el caso Lezo, “exige” que la oposición explique el motivo de reabrir el tema de Emissao, “ya cerrado”.

El informe jurídico de la Asamblea de Madrid no entra a valorar si es idóneo que Cifuentes acuda a la comisión de investigación de corrupción política en el Parlamento regional pero sí que aclara que no se le podrá preguntar por temas que no respondan al motivo de la comparecencia, es decir, el retraso de la entrega de las actas de los consejos del Canal.

“Daré todas las explicaciones”

En referencia a este asunto, Cifuentes indicó este martes que el “tripartito” de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) está emprendiendo una “operación de acoso y derribo” contra ella. Considera que el objetivo de la oposición es su comparecencia en la comisión por el motivo que sea, con la única intención de tener titulares, que su nombre se vincule a corrupción. “Yo iré a la Asamblea a dar todas las explicaciones pero no van a poder con nosotros si creen que el camino para acabar con el PP es el camino del desgaste personal”, ha defendido.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también opinó sobre el caso diciendo que Cifuentes debe dejar de “esconderse” y tiene que “dar la cara” acudiendo a la Comisión de Investigación sobre Corrupción para explicar por qué se “escondieron” las actas del Canal relacionadas con el caso Lezo que había reclamado la oposición.

El clima entre PP y Ciudadanos esta tan tenso que el número dos de Cifuentes, el consejero y portavoz Ángel Garrido, pidió la dimisión como portavoz en la citada comisión del representante de Ciudadanos, César Zafra, por “juego sucio” y “mentir” al querer que la dirigente del PP “comparezca a toda costa”