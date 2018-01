El ex director Económico y de Desarrollo Comercial del Canal de Isabel II en 2001, José Antonio de Cachavera Sánchez, ha asegurado este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que los consejeros que aprobaron la compra presuntamente irregular de la empresa colombiana Inassa ese año sabían que la adquisición se hizo a través de la panameña Aguas de América S.A.

Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, el ex directivo de la empresa madrileña ha explicado en su declaración como investigado que en el Consejo de Administración del 14 de noviembre de 2001 se informó exhaustivamente de la adquisición de la colombiana que costó 73 millones de dólares.

Respecto al hecho de que las actas de dicha reunión no recojan esta parte de la operativa, Cachavera ha dicho que es normal puesto que no suelen ser completas y que, por tanto, no tienen por qué incluir toda la documentación o todo lo que se dice en la sesión. No obstante ha precisado que el informe elaborado por la consultora sobre la operación de compra del 75% de Inassa sí hacía mención a la participación de la sociedad Aguas de América en la misma y exponía que ésta se tenía que disolver una vez hecha la operativa.

La Fiscalía Anticorrupción pidió su imputacion argumentando que tanto él como el ex director gerente del Canal Arturo Canalda y el ex subdirector de nuevos negocios Pablo López Heras, diseñaron una operación paralela “repleta de irregularidades” mediante esta empresa pantalla que supuso un desfalco para el Canal de Isabel II. Sin embargo Cachavera ha negado estos extremos afirmando que fue una operativa lícita y que supuso una buena inversión para el Canal.

Hubo tiempo de estudiar los informes

Su versión se contradice con la prestada también en calidad de investigados por algunos de los consejeros que aprobaron la adquisición que expusieron ante el instructor de la trama Lezo que habían tenido acceso a la documentación por la compra de Inassa apenas horas antes de la reunión. Al respecto Cachavera ha precisado que la información se facilitó el día 8, es decir, seis días antes de la sesión.

Sí ha reconocido que él fue uno de los ex directivos que más intervino en dicha reunión para detallar los pormenores de la operativa la cual supuso la mejor opción de compra de todos los informes de adquisición presentados, ya que las otras implicaban un desembolso superior a los 73 millones de dólares. Sobre este punto ha dicho que los técnicos del Canal hicieron una valoración justa de la compra y que con el tiempo se ha demostrado que fue solvente.

Preguntado por Ruiz-Gallardón

En relación a la pregunta formulada por la fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, sobre el grado de conocimiento que tuvo el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, el acusado ha reconocido que no habló con él y que por tanto lo desconoce.

Cachavera ha respondido únicamente a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa y ha aportado documentación relativa a estos hechos de 2001, de acuerdo con las mismas fuentes que han explicado que el interrogatorio se ha alargado cerca de dos horas. Su declaración ha ido en la línea con la manifestada este miércoles por el también ex directivo Pablo López Heras que también aseguró que el precio de adquisición fue el más ventajoso para la empresa pública de aguas.

Según consta en el acta de aquella sesión, a la que ha tenido acceso Europa Press, Arturo Canalda -que declarará por estos hechos el 1 de febrero– hizo una “pormenorizada exposición” del asunto, que era “reflejo de la documentación entregada a los consejeros”. Dijo que Inassa era “el operador calificado de servicios del Grupo Triple A”, el cual era, “sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe” y contaba “con una gran proyección de crecimiento en la región”.