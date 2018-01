Moratoria en Madrid: Carmena suspenderá las licencias para pisos turísticos al menos un año

El Ayuntamiento de Madrid suspenderá la concesión de licencias para instalar pisos turísticos en el distrito Centro. Será durante un año que se podría prorrogar por uno más.

“Vamos a plantear que la vivienda turística que se alquila más de 90 días al año es un negocio y como tal tiene que obtener una licencia, igual que lo tiene que hacer un bar o una zapatería. Por tanto, aprobaremos la nueva normativa y a continuación suspenderemos durante un año, con posibilidad de prórroga otro más”, ha anunciado el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo en declaraciones a 20 minutos.

Calvo explica que se está trabajando en la elaboración y tramitación de un “Plan Especial de Alojamientos Turísticos de la Ciudad de Madrid”. Durante un año no se podrán conceder licencias para implantar viviendas turísticas u hoteles en edificios residenciales.

Esta moratoria será para todas las modalidades de hospedaje “que se implantan como usos compatibles en edificios existentes de uso residencial”. Afectará “todos los actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, también, licencias y declaraciones responsables, excepto las licencias de funcionamiento”, explica la SER.

Según el Consistorio habría en la capital 42.462 viviendas turísticas en la Villa, casi 23.400 de ellas en el distrito Centro Centro. Existen 150.730 plazas de hospedaje, el 40% de las cuales (60.577) en el citado distrito.

Calvo apunta a la dimisión de los críticos

Por otra parte, al preguntar a Calvo sobre las discrepancias internas en Ahora Madrid (seis ediles abandonaron el pleno al aprobar el Plan Económico Financiero), éste apunta a la dimisión directamente.

“Cuando existe una discrepancia inasumible lo más honesto es dimitir. No sé si el Plan Económico es una discrepancia asumible o no. Hay que ser responsable con un proyecto del que se forma parte. Asumir el Plan o no asumirlo no era una opción. Hay que ser responsable con un proyecto del que se forma parte”, expresa con rotundidad.

“La discrepancia es muy minoritaria”

Los ediles críticos, sobre todo, los de Ganemos e IU (Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez, Rommy Arce, Montse Galcerán y Pablo Carmona) también han supuesto varios dolores de cabeza para Calvo ya que se han borrado de votar sus proposiciones en el Pleno en materia de urbanismo. El próximo gran quebradero será la aprobación de la Operación Chamartín rebautizado como Madrid Nuevo Norte.

Calvo, a este respecto, menosprecia esta oposición interna: “Las voces discrepantes sobre el desbloqueo de la Operación Chamartín son muy minoritarias dentro de Ahora Madrid y como tal hay que asumirlas”.