Vecinos de Madrid se hartan y se manifiestan con velas por una mejora de las farolas: “Carmena no ilumina”

Los vecinos del distrito madrileño de Chamberí se han hartado y han montado este miércoles una protesta con velas para quejarse a Manuela Carmena de la poca iluminación de sus calles por la noche.

“No hay iluminación en ninguna de las calles transversales: Gaztambide, Andrés Mellado, Galileo o Vallehermoso”, se ha quejado una portavoz del colectivo Chamberí Se Defiende en declaraciones a OKDIARIO. Concejales como Pedro Corral (PP), Silvia Saavedra (C’s) o el número tres de la presidenta regional Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, han hecho acto de presencia y han aportado su vela.

“Esta situación genera una gran inseguridad para los vecinos, no solo por los robos que de han producido y que se producen si no también por las caídas“, añaden desde la citada formación. Se aprobó en el Pleno del distrito el cambio de farolas de varias calles y Ahora Madrid no lo han ejecutado. El concejal Jorge García Castaño era el encargado hasta esta semana “no ha sido incapaz de instar a las áreas a mejorar las condiciones de la iluminación del distrito y del asfaltado”, a ojos de los vecinos.

En la protesta han recordado que se ha hecho un esfuerzo en ejecutar los presupuestos en “solo en experimentos como la polémica semipeatonalización de la calle Galileo”. Además, lamentan que tras tumbarse en el Pleno de Cibeles todo el plan inicial, Ahora Madrid pretende continuarlo a través de otra vía, el Plan A de Calidad del Aire.

Con el lema de “Carmena no ilumina” decenas de vecinos se han dado cita en la calle Gaztambide. La asistencia ha sido notable, dicen, a pesar del partido del Atleti que coincidía con la convocatoria.

A partir de ahora, ya han pedido sentarse con la nueva concejal responsable del distrito, la errejonista Esther Gómez Morante, que por ahora no les ha confirmado su disponibilidad. Con su predecesor, García Castaño, sí que se reunieron pero “luego hacía lo que le daba la gana”.