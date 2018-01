Podemos no estará en el ‘congreso’ de Ahora Madrid que se retrasa a febrero

Podemos no asistirá finalmente al encuentro municipalista que están organizado diferentes sectores de Ahora Madrid. Este evento estaba previsto para enero pero, finalmente, tal como puede avanzar OKDIARIO, se ha retrasado al mes de febrero.

Fuentes consultadas por este periódico confirman el partido que lidera Ramón Espinar en la Comunidad de Madrid y el ex Jemad Julio Rodríguez en la ciudad de Madrid ha decidido no participar activamente en este encuentro que pretendía ser clave para el futuro de la formación que llevó a la Alcaldía a Manuela Carmena.

No obstante, estas mismas fuentes señalan que es posible que personas integradas en Podemos participen “a título individual”. Por el contrario sí está asegurada la presencia de los miembros de Ganemos, IU (partícipe en Ganemos), Madrid 129, Equo o Anticapitalistas. Es importante señalar que como Podemos no está de acuerdo en organizar este encuentro no se puede considerar “asamblea plenaria” de Ahora Madrid, es decir, el equivalente a “congreso” en otras formaciones políticas.

“La decisión de convocar un plenario se tendría que tomar colectivamente, de momento hay problemas ya que no se ve la necesidad, la urgencia, por parte de algunos sectores de Ahora Madrid y, en particular, en Podemos“, reconocen las fuentes autorizadas consultadas.

En todo caso, Podemos estaría más por la labor de organizar un evento de aclamación de Carmena y su gestión. En lugar de una asamblea de análisis y debate político son más favorables a un evento de mera promoción electoral.

Mientras llega ese “encuentro municipalista” de febrero, las diferentes formaciones están organizando encuentros. Ganemos ha convocado su propio plenario abierto el 27 de enero. Madrid en Movimiento, sector anticapitalista de Podemos, ha tenido esta semana una asamblea abierta. Izquierda Unida Madrid Ciudad ha programado su reunión este sábado.

2 líneas rojas: primarias y programa

En ese encuentro de febrero se pretende debatir sobre la necesidad de fijar dos lineas rojas: repetir las primarias abiertas que encumbraron a Carmena como candidata en 2015 y el programa electoral elaborado de forma colaborativa por miles de ciudadanos.

En Podemos el primer punto no quieren aceptarlo. Igualmente, Carmena y su entorno tampoco han confirmado que estén abiertos a repetir la fórmula de 2015. Todavía está por ver si Carmena y su equipo más próximo se va a implicar en la reunión de febrero. No obstante, la alcaldesa preguntada por OKDIARIO ya avisó en rueda de prensa: “A nadie se le oculta que lo que fue inicialmente Ahora Madrid tiene ya muy poco que ver por definición con lo que ahora significa (elaborar) una candidatura desde un planteamiento tan distinto como llevar cuatro años en el Gobierno”.

Si un buen día se despiertan con la lista pactada ‘en una mesa camilla’ por Pablo Iglesias y Manuela Carmena, son muchos los sectores que se organizarán para oponerse. “Eso no sería Ahora Madrid”, señalan tajantes.

Falta de compromiso

Como telón de fondo está la forma de tomar las decisiones del Ayuntamiento. En las bases del partido se esperaba que los representantes escogidos en las primarias fueran meros representantes. Mantienen que aunque se debe respetar la autonomía para tomar las decisiones “del día a día”, pero los ejes principales, como la postura sobre el Plan Económico Financiero, se debería que haber consensuado y consultado. No se ha hecho ninguna consulta a las bases como preveía el programa electoral y, lamentan, con lo poco que queda de legislatura, es posible que no se llegue a hacer nunca.

La esperanza surgió en diciembre de 2016 cuando el núcleo duro de Carmena (Luis Cueto o Berta Cao) entraron a formar parte de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Sin embargo, aunque han acudido regularmente, no hay el suficiente compromiso. “Las decisiones se siguen tomando en el Gobierno y la mesa no tiene margen de maniobra”, lamentan. Los 19 concejales son miembros natos de la mesa y algunos no han ido nunca a estas reuniones mensuales, critican.

“No hay nombres sobre la mesa”

Por ahora, no hay nombres sobre la mesa sobre posibles cabezas de lista en las hipotéticas primarias. En 2015 hubo hasta cinco listas de las que tres obtuvieron representación con el sistema Dowdall. Tampoco está pactado cuándo empezaría el proceso a falta de 16 meses para las elecciones.

“Hay gente que no ha entiendo los proceso municipalistas, no tiene que haber una cúpula dirigente, eso es la vieja usanza, en los colectivos hay que dar autonomía par el día a día pero las líneas de la política general han de ser respetadas, el programa que no es para pasearlo cuando nos de la gana”, zanjan.