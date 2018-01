La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado este lunes de “opiniones personales” las críticas de Izquierda Unida Madrid Ciudad al funcionamiento interno de Ahora Madrid. Unas valoraciones incluidas en el documento estratégico que ha guiado la Asamblea Local de IU Madrid este fin de semana.

“Son opiniones, no me parece que sean opiniones oficiales”, ha respondido Carmena a los medios de comunicación tras la presentación de Gastrofestival. La alcaldesa ha indicado que “en los debates siempre hay muchas opiniones y eso es bueno porque se vive en un país en el que hay una gran capacidad de libertad de opinión”.

Pero esas “opiniones personales” cree que “no representan una estructura objetiva”. “Son opiniones personales, es lo que a mí me consta”, ha señalado.

“Estructura poco democrática”

IU Madrid ha renovado este sábado su compromiso con Ahora Madrid pero ha pedido oficialmente que la confluencia vuelva a sus orígenes y sea más participativa de cara a las elecciones de 2019. Fue el propio concejal madrileño, Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y coportavoz de IU Madrid, el encargo de inaugurar esta asamblea.

En el documento político que ha estructurado la Asamblea, IU indicaba que “IU no consigue convertirse en el movimiento político y social al que aspiran, la estructura de Ahora Madrid como partido instrumental se ha demostrado inoperante y poco democrática, y la estructura de Ganemos Madrid ha perdido activos y no sirve por sí misma como aglutinante de todas las fuerzas anticapitalistas de nuestra ciudadanía”.

El coportavoz de IU en Madrid Ángel Guillén ha hecho especial hincapié en que la formación vuelva a sus orígenes y sea más participativa. En esta línea, en declaraciones a Europa Press, resaltó que desde IU se apuesta “por volver al origen” de la confluencia, “más participativa, donde el programa se elaboraba colectivamente y las cuestiones se elegían mediante las primarias abiertas y proporcionales”. “Ese es el compromiso que nosotros estamos renovando y el que creemos que ha sido útil para esta ciudad”, ha subrayado.

Guillén reconoce que respeto a Ahora Madrid sí se han tenido desacuerdos, por las cuestiones que tienen que ver “con presiones del Gobierno central o del PP” así como con todo lo sucedido en torno al Plan Económico Financiero (PEF) y el cese del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Aunque asegura que la organización está coexinada”.

Por su parte, la también cooportavoz Lourdes Gómez ha coincidido en que son conscientes de que se están produciendo momentos en los que existe “mayor verticalidad dentro de la organización, pero que esto no era “la apuesta inicial de Ahora Madrid ni la apuesta de la confluencia inicial”.

Borrador de presupuestos esta semana

Por otra parte, Carmena ha avanzado que esta semana habrá un documento base del presupuesto de 2018 y que “por ahora no” hay disensos en Ahora Madrid aunque son “un grupo muy variado y puede haber opiniones diferentes”. Asimismo, ha informado de que este lunes ha mantenido la reunión semanal con la portavoz socialista Purificación Causapié con “buenas sensaciones”, y que esta tarde tendrá otra con el equipo municipal.

Preguntada por OKDIARIO sobre si se plantea que el PP sea quien apoye las cuentas si hay una nueva escisión en el grupo, la alcaldesa ha respondido: “Creo que no, creo que lo podemos aprobar nosotros”.