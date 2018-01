El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha expresado este jueves en una entrevista para OKDIARIO que desde el Partido Socialista “no desaprovecharán ninguna idea, ni ninguna persona válida, vengan de donde vengan”, ya que su lema es: “Es tiempo de sumar”.

De esta forma, Franco deja la puerta abierta a todas esas personas que en las elecciones pasadas formaron parte de otras opciones políticas. En particular, ha apuntado a Izquierda Unida y a UPyD. El socialista ha destacado además que es “importante que las personas que quieran sumarse deben de compartir un proyecto en común”.

Franco no sabe cómo esta decisión puede afectarle en cuestión de votos tras emprender una técnica similar a la de Miquel Iceta en el PSC . Por su parte, en las filas del Partido Socialista madrileño ya han surgido discrepancias respecto a este asunto. Por ejemplo, el secretario de Formación de la comisión ejecutiva del PSOE-M, Pancho Linde, a través de Twitter ha querido posicionarse y mostrar su descontento ante las intenciones de Franco. “No es el espíritu de nuestro último congreso, más valor a nuestra militancia”, ha expuesto Linde.

No. Este no es el espíritu del XIII Congreso ni como se construye nuestra propuesta a la sociedad madrileña. Recordemos: +valor a nuestra militancia +apertura a la sociedad. +Transparencia. Este no es ni será nuestro camino. https://t.co/FWLKU1XG7b

— PANCHO LINDE (@LINDEPANCHO) January 8, 2018