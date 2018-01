Iglesias se fundió 52.000€ en el ‘Odiobús’ en el que ponía en la diana a Inda, Cebrián, Aznar y González

El ‘Odiobús’, el autobús de Podemos para “desenmascarar la trama corrupta”, costó un total de 52.087,91 euros, según las facturas del Portal de Transparencia del partido consultadas por OKDIARIO.

Tal como revelan las facturas de Podemos, hubo cinco fases de ese proyecto. Cinco rutas por toda España y más de 50 días en ruta. Arrancaron por Madrid, luego pagaron la ruta Levante-Andalucía, posteriormente viajó por Galicia, por Cataluña o por Castillla-La Mancha.

A estas cinco facturas de las cinco fases se han de sumar otras 18 facturas menores que hacen la suma total. Al menos se gastaron esos 52.000 euros. Aunque podrían ser más, ya que no todas las facturas relacionadas con esta campaña se registraron incluyendo ‘Tramabús’ en el concepto.

El autobús sufrió varias averías técnicas cuyas reparaciones no se incluyen en las facturas. Por el contrario, sí se reflejan otros conceptos como las pegatinas adicionales de “invitados especiales” como Cristina Cifuentes o Ignacio González.

Las facturas también incluyen elementos adicionales al gasto en gasolina por kilómetros y el propio alquiler de vehículos. Entre estos añadidos encontramos: “servicios durante días festivos, peajes u horas extras”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, a preguntas de los periodistas durante esos días de campaña ya dijo que el bus les costaba entre 600 y 700 euros por día. Ahora ya sabemos el coste total de todo el despliegue.

Iglesias entonces ya desveló que esa cantidad se estaba sufragando con fondos propios con los que cuenta el partido y no a través de ninguna campaña concreta de captación de fondos.

Los 52.000 euros que le costaron a Podemos el ‘Odiobús’ suponen más del doble de la cantidad que costó autobús de Hazte Oír a los de Ignacio Arsuaga. Fuentes oficiales de esta entidad han confirmado a este periódico que el coste de su autobús original fue de 25.000 euros. A esto, señalan, habría que sumar las reparaciones por los ataque que recibió “de dirigentes locales de Podemos”, se quejan.

Señalamiento a políticos y empresarios

El primer día que Iglesias se subió al autocar fue el 17 de abril de 2017. En un recorrido junto a otros dirigentes morados como Irene Montero pasó por varios puntos de Madrid. Quería “visibilizan la red de relaciones de poder que existe entre las élites económicas y políticas”. Con su autobús bautizado como el ‘Tramabús’ les llevó a la sede del PP en la calle Génova, al Congreso de los Diputados o a grandes empresas eléctricas, constructoras o financieras.

Con esos 52.088 euros pretendían “desenmascarar a la trama y a los mafiosos responsables de que haya peores servicios públicos en España”. “La trama tiene nombres y apellidos y geografías concretas”, argumentó Iglesias tras subirse al ‘Tramabús’ en Plaza de Castilla, frente a la sede que Bankia.

Podemos decoró el autocar con imágenes de los políticos y empresarios que consideran piezas fundamentales para explicar esa “trama”, entre los que incluyen al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aparece de espaldas escribiendo al extesorero del PP Luis Bárcenas el célebre ‘SMS’ que desveló Eduardo Inda en El Mundo que rezaba “Luis, sé fuerte”.

También aparecen dibujado el propio director de OKDIARIO, Eduardo Inda, junto a los ex presidentes José María Aznar y Felipe González; la ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre; el exv icepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol; los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa, de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, y de la patronal madrileña Arturo Fernández; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.