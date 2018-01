Carmena cerró la feria MadrEAT y tras 10 meses no ha conseguido una ubicación alternativa

El Ayuntamiento de Madrid en abril de 2017 permitía in extremis una última edición de la famosa feria de ‘food trucks’ MadrEAT en la plaza de Azca. Tras esa edición, el Consistorio exigió una ubicación diferente. Diez meses después, tras innumerables pérdidas de dinero y de empleos, todavía no han logrado encontrar una alternativa.

A escasas horas del comienzo de una de las 20 ediciones del evento la Junta Municipal del distrito de Tetuán, presidida por la edil de Ganemos Montse Galcerán, prohibió su celebración. Tras la intermediación de la alcaldesa Manuela Carmena, se permitió una última edición. Después se pondrían a buscar un nuevo emplazamiento en el que se molestara menos. Y así hasta hoy.

Los organizadores explican a OKDIARIO que “en estos momentos siguen sin tener el emplazamiento ideal para celebrar MadrEAT y que así, este evento tan demandado por el público, se siga celebrando como se ha hecho durante tres años en Madrid”.

Lamentan que “actualmente no están obteniendo ayuda de ninguna administración“. Recuerdan que Carmena les ayudó a mantener una última edición en abril, pero lo cierto es que después no les ha seguido asistiendo en la búsqueda de un plan B.

Por ahora, no pueden facilitar información acerca de los espacios que están barajando. Galcerán argumentaba que recibía quejas de vecinos por ruido y suciedad. MadrEAT esgrimió entonces que pocos vecinos viven en una zona eminentemente financiera.

Respecto a las pérdidas económicas, los organizadores indican a este periódico que participaban más de 200 pequeñas empresas. “No podemos cuantificar las pérdidas totales pero todos han tenido menos ingresos y han tenido que despedir a empleados que formaban parte de MadrEAT, gente joven en su mayoría, empresarios que estaban poniendo en marcha nuevos modelos de negocio, hosteleros que estaban ampliando y abriendo nuevos puntos de venta gracias a su participación en MadrEAT, etc.”.

No obstante, ellos no se riden y esperan “tener pronto un nuevo emplazamiento y que MadrEAT vuelva cuanto antes”. Se trataba de una de la 10 mejores ferias del mundo de este tipo según la publicación The Independent. Cada edición de este evento de streetfood o comida callejera citaba mensualmente a 43 gastronetas (furgonetas-restaurante), más de 300 empleados y 30.000 visitantes de media, según cifras de MadrEAT.