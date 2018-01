El PSOE espera “sin plazos” una propuesta de presupuestos de Carmena para 2018

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié, ha explicado este miércoles que está esperando una propuesta de presupuestos para este año 2018 para sentarse a negociarlos con Ahora Madrid. Lamenta que se parte de una “situación muy mala” tras la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

“No hay conversaciones en este momento porque no hay propuesta ni trabajo hecho por parte del equipo de Gobierno; partimos de una situación muy complicada enmarcada por el PEF aprobado por Ahora Madrid con el PP en diciembre”, ha indicado Causapié a los periodistas en una visita a la Gran Vía.

Para los socialistas esta “situación complicada” viene del “gran recorte” que supuso el PEF para 2017, que además “consolida y amplía” para 2018. “En la previsión hay menos dinero para los madrileños, menos dinero para servicios públicos”, ha criticado.

El PSOE no pone ningún plazo porque “es el Gobierno quien los pone”. Por ello ha insistido en la necesidad de que Ahora Madrid ‘mueva ficha’ y plantee una propuesta ya que “no se puede negociar sobre la nada”.

Sin embargo, Causapié ha indicado que se pacten o no los presupuestos, el PSOE “trabajará para obtener unos objetivos”. “Estamos en tiempo de fin de un mandato y los ciudadanos tienen que ver ese cambio por el que apostaron”, ha declarado.

Preguntada por si Madrid podría funcionar con un presupuesto prorrogado, la portavoz socialista ha afirmado que “España puede funcionar con un presupuesto prorrogado, la Comunidad puede” y por ende, la capital también, pero que “no es lo deseable”.

“Ampliar inversiones”

Los socialistas proponen “ampliar inversiones en distritos, barrios, escuelas infantiles”, ya que hay “un déficit importante en muchos distritos”. Las “prioridades” del PSOE para el presupuesto de la capital están en promocionar la política social, mejorar las políticas de empleo o la capacidad industrial de Madrid. “Nuestras áreas están definidas”, ha señalado Causapié, quien ha asegurado que si Carmena quiere recortes, “tiene un aliado, que es el PP”.

Por otro lado, el nuevo delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha dicho este martes que está “trabajando en la elaboración de los presupuesto, como se demuestra “en la intensidad de los debates” plasmados en su agenda. Estos debates están dibujando “la base sobre la que hay que organizar”.

El PP pone condiciones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que sería “muy difícil” alcanzar un hipotético acuerdo de presupuestos con Ahora Madrid ya que “lo primero” que pedirían es suprimir la emisora municipal M21, “Radio Carmena”, así como “rebajar subvenciones a dedo”.

Almeida también ha pedido a la alcaldesa que reflexione “sobre si está en condiciones de ser alcaldesa de Madrid” si el PSOE no apoya los presupuestos para el año 2018 y “no tiene equipo de Gobierno, porque solo tiene 11 concejales de 20 que la apoyan”.

“Una persona de la trayectoria y la experiencia de Manuela Carmena debería hacer un ejercicio de sinceridad, y plantearse si Madrid merece una agonía de año y medio hasta las elecciones de 2019″, expresó Almeida en relación a la posición en la que quedaría el Gobierno local si el PSOE se rechaza los presupuestos para el año 2018.

El portavoz popular ha dicho que el PSOE “ni están ni se les espera, no se sabe si van o vienen” ya que “pueden decir una cosa y dentro de un mes aprobar los presupuestos”. “Si nos fiáramos del PSOE, algo para lo que tenemos que hacer un esfuerzo, la legislatura estaría completamente agotada porque no se puede funcionar sin presupuestos y con los presupuestos de 2017 prorrogados sin ejecutar”, señaló para recordar que el PSOE “dijo lo mismo el año pasado y terminó aprobando los presupuestos, aunque no se haya cumplido absolutamente nada”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, en una visita este miércoles al polideportivo Entrevías ha señalado que es “la pregunta del millón” la de cuándo Madrid tendrá presupuestos. “No tenemos ningún tipo de noticia sobre los presupuestos, que son la primera obligación de un Ayuntamiento y detrás de esas partidas hay personas como deportistas que no pueden entrenar”, ha señalado, “Ahora Madrid no tiene presupuestos porque no tiene proyecto de ciudad y seguirá siendo así”.