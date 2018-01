La Cabalgata vallecana acaba sin problemas entre diversidad de opiniones sobre la carroza de la drag queen

La Cabalgata de Reyes Magos de Puente de Vallecas que ha protagonizado la polémica por su carroza LGTBI ha concluido sin problemas pese a las amenazas. La lluvia ha deslucido el desfile y hay críticas para todos los gustos: vallecanos que esperaban más exhibicionismo y vallecanos que no entienden el porqué de esta carroza en una festividad como la de Reyes.

Como otros años en esta Cabalgata vallecana, en las carrozas principales de Sus Majestades de Oriente había una mujer. En este caso, los madrileños han visto a ‘la reina Baltasara’.

OKDIARIO ha podido recoger impresiones de dos de las “reinas magas” de la carroza de Orgullo Vallekano. Tanto la hiphopera Dnoé Lamiss como la artista escenográfica Roma Calderón coinciden en que han tenido un gran recibimiento. “Nos lo hemos pasado super bien, ha salido más gente que nunca”, “nos decían ‘estamos con vosotras, mucho ánimo’, ha sido genial”, expresan.

No piensan en el Ramadán

Adelantan que ya están trabajando en un proyecto similar de cara a los Carnavales. Sin embargo, sobre el Ramadán o el Año Nuevo Chino no tienen nada pensado por ahora. Sí que destacan que en el distrito hay sensibilidades religiosas de todo tipo y, resaltan, conviven sin problemas.

El concejal del distrito, Paco Pérez, de Podemos, ha calificado de “éxito” la cabalgata que ha transcurrido con “absoluta normalidad”. Dice que “no es experto en cultura musulmana pero en Vallecas se ha demostrado que sí es posible” una carroza como esta.

Entre los vecinos hay quien dice que “ojalá este tipo de actuaciones se puedan realizar en todo tipo de eventos pero dudamos que en el Ramadán se pueda hacer“. Otra mujer del barrio asegura que “los buscan polémica donde no lo hay deberían ponerse a trabajar”.

“En Carnaval me parece correcto, pero perder la tradición no me gusta”, “estamos en el 2018, mientras que no hagan daño a nadie…”, “ha faltado un poco de música, con la lluvia ha sido todo más tranquilo”, “no creo que ya haya mucho que reivindicar” han sido algunas de las opiniones recogidas a pie de carroza.