Caos en el Circo Mundial a su paso por Madrid: actuaciones canceladas por impagos a 50 trabajadores

El Gran Circo Mundial vive momentos de máxima tensión. El medio centenar de trabajadores de este histórico circo acumulan impagos desde el mes de julio, más de 20 semanas, y es por ello que han optado por no subir el telón. Todas las actuaciones programadas hasta el 14 enero quedan “aplazadas”.

“Es una de las empresas del sector más importantes del mundo, que el empresario nos diga que no tiene dinero es de risa“, lamenta un portavoz de los trabajadores. Sostiene que el negocio va bien y que además este empresario tiene más negocios: aparcamientos, supermercados, etc. “Tiene un imperio, no le da la gana pagarnos”, explica el portavoz a OKDIARIO.

En general, los trabajadores no cobran desde verano pero la situación más grave la viven una familia de rusos que no han cobrado desde hace dos años. “No somos sin techo, somos grandes artistas de sagas de siete generaciones de profesionales de élite del circo, es inaceptable que nos tengan tirados en una campa sin que nos paguen”, añade.

Están situados en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz como otras navidades pero no están actuando porque no les pagan. Ante esta situación se quejan de que se les ha cerrado el camión comedor que les suele dar de comer.

Son 50 trabajadores aproximadamente entre técnicos, chóferes, montadores, cuidadores de animales, cocinera, mantenimiento y los propios artistas, tal como explica el portavoz. Deberían cobrar 150 euros por semana al menos. La deuda rondaría los 100.000 euros en total. Agradece que el alcalde de Torrejón se haya interesado y solidarizado con el asunto, pero lo cierto es que no ha conseguido solucionar el problema laboral.

El célebre payaso Fofito se ha solidarizado con los trabajadores a través de su Facebook. Ha indicado que en decenas de circos pequeños y grandes nunca ha vivido un problema parecido.

El empresario, José M. González Villa de 76 años, asegura que no suele haber impagos pero “por una mala racha” reconoce tres semanas de retrasos. Las fuentes consultadas por este periódico explican que ha dicho a sus trabajadores que está pendiente de cobrar una partida de la SGAE.

Mientras tanto, cientos de familias con entradas compradas para ver el espectáculo se han quedado tiradas. Alguna de las entradas han sido devueltas, las vendidas en taquilla, pero otras, las de Internet, la mayoría, se han quedado con la promesa de que el show se hará dentro de una semanas o meses.